Installare un impianto fotovoltaico: i vantaggi

Quali sono i vantaggi di far installare un impianto fotovoltaico con o senza batteria di accumulo: ecco una guida pratica

Il primo vantaggio generale derivante dall’installazione di pannelli solari è la riduzione dei costi in bolletta elettrica attraverso l’autoconsumo. Questo permette di ridurre il consumo di energia elettrica prelevata dalla rete, evitando tasse e costi di trasporto dell’energia elettrica inclusi in bolletta. La riduzione delle bollette è il vantaggio immediato.

Il sistema fotovoltaico comporta chiaramente un investimento di installazione piuttosto consistente, nonostante il mercato dei pannelli solari abbia registrato una riduzione dei costi negli ultimi anni. Un impianto da 3Kw, adatto ad una famiglia composta da 2 o 3 persone, può costare dai 7.000 agli 10.000 euro. Calcolando quanto risparmierai, al costo dell’energia di adesso , il tempo di ammortamento sarà da 4 a 6 anni, in base ai Kw consumati durante l’anno e a seconda dell’irraggiamento solare reale in cui sono installati i pannelli.

Questo processo migliora con i sistemi dotati di accumulo di energia.

Come funziona un impianto Fotovoltaico con accumulo?

Durante il giorno il tuo sistema produrrà tutta l’energia di cui la casa ha bisogno o anche di più. Con un sistema tradizionale l’energia elettrica in eccesso può essere esportata in rete e ripagata in bolletta.

Nel caso di un sistema dotato di stoccaggio questo surplus viene immagazzinato in accumulatori. Con un accumulatore sarà possibile utilizzare l’energia elettrica prodotta durante le ore diurne quando l’impianto non è in grado di produrre energia pulita, come durante la notte o nelle giornate nuvolose. Implementando questa soluzione è possibile ridurre drasticamente – fino al 50% (a seconda della dimensione dell’accumulatore) – l’energia elettrica prelevata dalla rete e di conseguenza ridurre il costo della bolletta.

I sistemi di accumulo a batteria sono fondamentali per quelle case off-grid, che non sono collegate alla rete elettrica, come i rifugi di montagna o gli edifici che sono completamente sostenuti da fonti rinnovabili per scelta del proprietario. I sistemi di accumulo sono particolarmente indicati per quelle famiglie che installano pannelli solari trascorrendo la maggior parte del tempo fuori casa, consumando molta più energia quando fa buio. In generale sono sempre convenienti quando non è possibile utilizzare immediatamente l’energia solare prodotta.