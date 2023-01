Delmonte in radio con il singolo “Niente panico”

Brano pop dal sapore malinconico, “Niente Panico” di Delmonte parla del coraggio di affrontare i mutamenti che la vita ci pone di fronte

Fuori per Luppolo Dischi il nuovo singolo di Delmonte: Niente Panico. Brano pop dal sapore malinconico, Niente Panico parla del coraggio di affrontare i mutamenti che la vita ci pone di fronte, sta a noi capire se vederli come ostacoli insormontabili o vette da conquistare. L’importante, spiega l’artista, è di essere consapevoli che il percorso si può affrontare in compagnia.

Niente panico: due parole che mi hanno accompagnato ogni giorno durante gli ultimi mesi. È stato un modo per darmi coraggio, in un periodo di grandi cambiamenti, con la consapevolezza che non si è mai davvero soli e che, alla fine, ogni conseguenza dipende dalle nostre azioni. Due parole – prosegue l’artista – da ripetere come un mantra. Una piena presa di coscienza rispetto a ciò che si è e a ciò che si vuole; un faro che ho acceso nel buio che dimorava nella mia mente ma, soprattutto, nel cuore. Scrivere questa canzone è stato il mio modo di ordinare i pensieri per ricominciare nel presente da ciò che più mi somiglia.

Bio:

Delmonte, pseudonimo di Gianluca Gabrieli, nasce a Roma con il sole in vergine e la luna in toro. Orgogliosamente pop, durante gli ultimi mesi del 2021 inizia a lavorare ai brani che andranno a comporre il suo primo disco solista, canzoni che con il giusto tempo stanno trovando il loro posto. delmonte non ha mai avuto fretta. Vive al mare ma non sa pescare.