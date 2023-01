Alcalá: fuori il nuovo singolo “Total Black”

Esce “Total Black”, il nuovo singolo del giovane progetto Alcalá. Un brano cadenzato, dalla ritmica accattivante e le melodie orecchiabili, che parla di una storia d’amore agli inizi

Esce “Total Black”, il nuovo singolo del giovane progetto Alcalá. n brano cadenzato, dalla ritmica accattivante e le melodie orecchiabili, che parla di una storia d’amore agli inizi. Questa relazione è nata da inseguimenti che sembravano non portare ad un lieto fine, ma solo per l’iniziale paura di rimanere feriti. Quello raccontato è un amore ancora acerbo, dove prevalgono la passione e l’idea che si ha dell’altro: si vive tutto al massimo, senza preoccupazioni salvo un’eccezione. Infatti, l’unico dubbio che aleggia all’orizzonte riguarda la stabilità di questo equilibrio nel tempo. Una storia che guarda avanti, ma anche indietro, per non cancellare le memorie di com’è nato e con la volontà di creare “ricordi futuri”.

Il ritornello del brano è un ringraziamento alla persona amata per aver illuminato finalmente il mondo dell’altra e aver “spento” tutti coloro che tendono a demolirlo.

Quando si raggiunge il tipo di persona che si è sempre immaginato di volere con sé, ci si ritrova in un sogno dal quale non ci si vorrebbe più svegliare.

La produzione è stata curata da Roberto Visentin, che ha collaborato anche alla composizione. Il videoclip ufficiale, realizzato dagli stessi membri degli Alcalá, abbraccia perfettamente lo stile e il groove del brano, con un’estetica tendenzialmente lo-fi, ambientazioni che variano e un’enfasi visiva su alcuni passaggi del testo.

Il progetto Alcalá nasce da un concetto: la realtà è un punto di vista, così come l’illusione.

Alcalà è l’emblema del dualismo: la puerta de Alcalà a Madrid indicava in passato il confine tra chi usciva dalla città e trovava guerra e morte e chi invece vi entrasse trovando pace e vita. La band è di stampo alternative pop e proviene dalla corrente indie, si contraddistingue per un interesse continuo per la sperimentazione.

Mentre lavora al primo album, la band inizia una collaborazione con Sorry Mom che porta alla pubblicazione del primo singolo “Fuoco Blu”.

L’ultima uscita è il singolo “Total Black”.