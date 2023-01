Social media manager e community manager: le differenza tra i lavori

Così simili, così diversi: Social Media Manager e Community Manager non sono lo stesso lavoro. Ecco le 7 differenze più importanti

Sebbene social media manager e community manager sembrino funzioni simili, esistono importanti differenze tra i due ruoli.

In sintesi, il community manager è uno specialista dei social media il cui compito principale è interagire con la comunità online.

A differenza dei social media manager, però, non si concentra sulla logistica della distribuzione dei contenuti.

I compiti principali del community manager sono:



Aumentare la brand awareness



Aumentare il pubblico totale



Aumentare il tasso di coinvolgimento



Migliorare il tasso di clic



Riduzione del costo per conversione



Il social media manager, invece, si concentra su:

Ricerca



Creazione di contenuti



Pianificazione di campagne di content marketing



Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)



Quindi, se questi due lavori sono così dissimili all’apparenza, da dove nasce tutta questa confusione?

Aspetto tecnico Vs. Social Marketing

Il social media marketing è responsabile dell’aspetto tecnico della vostra presenza online. Un community manager si occupa del vostro pubblico di riferimento (un gruppo specifico).

Le persone che ricoprono queste posizioni devono avere competenze diverse.

I social media manager devono avere una conoscenza approfondita dell’aspetto tecnico delle piattaforme di social media.

I community manager devono comprendere la psicologia del cliente, la psicologia cognitiva e comportamentale degli individui nella community.

Tuttavia, una cosa che rimane universale è che entrambi questi tipi di specialisti hanno un ruolo importante nella vostra strategia di marketing digitale complessiva. Ognuno di loro ha un ruolo da svolgere, ma capire chi fa cosa può aiutarvi a utilizzare meglio le loro competenze.

1. Strategia

Il social media manager è un maestro di strategia. Si occupa principalmente dei vostri contenuti dal punto di vista del calendario editoriale, dello sviluppo dei contenuti, ecc. La pubblicazione di un contenuto non è una cosa semplice. Il momento giusto potrebbe essere essenziale per il tasso di coinvolgimento complessivo. Questo è particolarmente vero quando si inizia a condividere questi contenuti sulle piattaforme dei social media.

Avete bisogno di qualcuno che possa garantire che il contenuto in questione abbia una reale risonanza con il vostro pubblico. Un social media manager deve misurare i KPI dei contenuti, ma anche cercare di comprenderne l’impatto dal punto di vista del follower medio dei social media o del visitatore del blog. Il KPI più importante per un social media manager è il tasso di conversione. Oltre a questo, si concentrano sulla portata e sulla condivisione dei contenuti.

Per farla breve, un social media manager è una persona incaricata di presentare l’immagine del vostro brand sui social media.

Immaginate uno scenario in cui avete fatto un discorso perfetto, ma dovete presentarlo a un pubblico che non parla la vostra lingua. Il ruolo del social media manager è quello di tradurre il messaggio in formato digitale in modo che l’essenza del messaggio rimanga la stessa. Ha anche un ruolo di consulenza e può dare suggerimenti su come adattare la strategia dei contenuti per ottenere un impatto ottimale.

Rispetto al ruolo di un community manager, un social media manager affronta questi aspetti da un punto di vista più tecnico. In questo modo, un social media manager esperto può persino generare domanda per il proprio prodotto, servizio o contenuto.

2. Audience

Il community manager si concentra sulla creazione di reti con il vostro pubblico

La responsabilità principale del community manager è la comunicazione con il pubblico (sia diretta che indiretta). Molte aziende non hanno nemmeno una persona che ricopra questa posizione, il che è un grave errore dal punto di vista commerciale. È il pubblico a determinare il vostro valore. La loro fedeltà, la loro disponibilità a spendere soldi con la vostra azienda è ciò che fa la differenza. Il compito di un community manager è quello di garantire che questa attenzione venga indirizzata nella giusta direzione.

In precedenza abbiamo parlato del tasso di conversione e dell’engagement. Certo, il coinvolgimento ha molto a che fare con i contenuti e con l’aspetto tecnico della strategia di social media marketing. Tuttavia, spesso è piuttosto soggettivo e può dipendere anche dalle relazioni intercomunitarie che il vostro brand intrattiene con il pubblico.

Interagire direttamente (usando gli account ufficiali dei social media come se fossero personali) è una strategia efficace. Tuttavia, il fatto che questo tipo di interazione sia organica non significa che chiunque possa farlo. È necessario essere esperti di social media marketing per farla funzionare.

Per farla breve, il compito principale di un social media community manager è la sensibilizzazione organica.

3. Canali Social Media

Ci sono molti modi per rendere più efficace la gestione delle comunità sui social media, ma questo richiede l’applicazione di strategie di settore efficienti. Per cominciare, è necessario identificare il proprio pubblico e il canale di social media attualmente utilizzato.

Il fatto che le diverse piattaforme utilizzino formati diversi la dice lunga su come dovrete personalizzare il vostro approccio. Ad esempio, Instagram si basa su brevi video, storie, live stream e immagini, mentre Twitter (pur supportando questi formati) è prevalentemente basato sul testo. Questo, tuttavia, non significa che commentare sia la stessa cosa che twittare.

Ricordate che le diverse piattaforme richiedono diversi tipi di terminologia. Ad esempio, oggi Twitter è visto più come un organo di informazione che come un social network. Organizzazioni, celebrità, funzionari, ecc. utilizzano questa piattaforma per diffondere informazioni importanti. Approcciare i contenuti di Twitter allo stesso modo potrebbe elevare in modo significativo la legittimità percepita.

La strategia di gestione della community più importante di tutte è quella di chiedere al pubblico cosa vuole. Le persone hanno opinioni su tutto, e tutto ciò che vogliono è che qualcuno esprima un interesse genuino.

Ecco perché i grandi community manager dei social media sono così rari. Ci si aspetta che prendano decisioni basate sull’intuito e sulla capacità di leggere a freddo la propria community in varie situazioni.

4. Profilo

Un’altra grande differenza tra un community manager e un social media manager è il profilo che utilizzano online per fare la differenza. In pratica, il social media manager utilizza l’account ufficiale del brand. Agli occhi del pubblico, sono completamente anonimi e ogni loro annuncio viene visto come l’annuncio del brand stesso.

D’altro canto, il community manager affronta la situazione dalla prospettiva di un utente medio. Sui canali dei creatori di contenuti, a volte ci si riferisce a loro come moderatore o admin. Il fatto è che devono apparire il più possibile vicini all’utente medio. Agli occhi del pubblico di riferimento, questo li rende più affidabili, perché appaiono più relazionabili.

5. KPIs

Anche gli obiettivi finali dei community manager e dei social media manager sono molto diversi.

I social media manager hanno sempre obiettivi facilmente misurabili:

Reach



Potential reach



KPI specifici della piattaforma (likes, retweets, etc.)



Leads



Vendite sulle piattaforme social



I social media manager sono anche responsabili delle verifiche sui social network. Questa funzione chiave potrebbe cambiare drasticamente l’intera strategia di content marketing e influenzare drasticamente la vostra attività.

I community manager devono preoccuparsi di:

Numero di follower



Tasso di crescita del pubblico



Impressions



likes



Engagement



6. Flusso di lavoro

Per comprendere appieno la differenza tra un social media manager e un community manager, dobbiamo esaminare il flusso di lavoro di questi due tipi di specialisti. La maggior parte del lavoro di un social media manager consiste nell’ascoltare e conversare nell’ambiente digitale. Poi ci sono la ricerca e la pianificazione, la creazione e la cura dei contenuti e l’analisi. Infine, se c’è un team di cui è responsabile, deve dedicare un discreto numero di ore alla collaborazione con il team.

Il community manager pubblica contenuti, implementa strategie di social media e risponde alle richieste e ai commenti dei clienti. Quest’ultima parte è particolarmente importante, dato che ha senso solo se viene svolta in modo tempestivo. Il loro compito è costruire relazioni all’interno della comunità online (tra il brand e il pubblico, ma anche rafforzare i legami tra i membri del pubblico).

Entrambi questi specialisti devono dedicare una buona parte del loro tempo, delle loro energie e delle loro risorse all’auto-miglioramento e alla crescita professionale, attraverso corsi o altri mezzi.

7. Percorso di carriera

La maggior parte dei datori di lavoro e dei brand è consapevole della differenza tra le due figure. Sebbene sia vero che un precedente lavoro come social media manager non vi squalifichi dalla posizione di community manager (e viceversa), è meglio specializzarsi fin da subito. Impreziosire il vostro CV con il fatto che avete già lavorato come community manager vi dà chiaramente un vantaggio per il ruolo di community manager.

Tenete presente che il passaggio da un percorso di carriera all’altro è molto più facile che in altre professioni. Ciò è dovuto al fatto che i campi sono abbastanza correlati e che è possibile utilizzare tutti i contatti precedenti.

Naturalmente, è importante anche che vi siano numerose analogie tra queste due professioni. È questo che rende possibile la transizione descritta nella sezione precedente. Innanzitutto, entrambe le professioni richiedono forti capacità di comunicazione. Certo, i community manager passano più tempo a interagire con gli altri, ma anche il tempo dedicato a questi compiti dai social media manager non è trascurabile.

Un altro aspetto degno di nota, che potrebbe essere di grande importanza per chi cerca opportunità di carriera in questo campo, è il fatto che gli stipendi medi annuali sono simili. Come per ogni tipo di specialista, il vostro valore e la vostra autorità nel settore determineranno il vostro reddito.

La conclusione è che, poiché entrambi svolgono funzioni importanti per il vostro brand sui social media e i loro compiti di solito non si sovrappongono, avete bisogno di entrambi.