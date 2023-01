Orologi falsi: Watchfinder & CO spiega come riconoscerli

Il mercato dei falsi non conosce crisi: Watchfinder & Co, lo specialista degli orologi luxury di seconda mano, spiega come riconoscerli

Il numero dei falsi che ad oggi circolano nel mercato dell’alta orologeria è in continua crescita. Si stima, infatti, che ogni anno vengano venduti nel mondo oltre 40 milioni di orologi contraffatti e più dell’80% di queste repliche sia quasi impossibile da identificare a colpo d’occhio.

La fessura di una vite, una sbavatura microscopica, materiali di scarsa qualità… dettagli all’apparenza insignificanti ma che, quando si parla di orologi, possono fare la differenza.

Non è sempre facile rendersi conto di avere a che fare con un articolo falso, a maggior ragione nel campo dell’orologeria. Grazie ai continui progressi della tecnologia, infatti, i falsari hanno raggiunto un grado di abilità molto alto e realizzano segnatempo sempre più somiglianti agli originali, le cui differenze, quasi impercettibili, risiedono spesso in dettagli che possono sfuggire ai più. Solo attraverso una valutazione approfondita e minuziosa, si può evitare di essere tratti in inganno.

Per allenare l’occhio e diventare esperti nel distinguere i veri dalle imitazioni, Watchfinder & Co, lo specialista degli orologi luxury di seconda mano, ha ideato “Spot the Fake”, un divertente quiz in cui, dopo aver visto l’immagine di un famoso luxury watch, si è chiamati a decidere se si tratta di un originale o una copia.

Ma quali sono i dettagli a cui prestare attenzione per riconoscere un falso?

Il punto di partenza è sicuramente l’estetica. Un orologio originale presenta dettagli accurati, dal logo alle scritte fino alle incisioni. Bisogna dunque osservare attentamente il quadrante, il fondello, la corona e il cinturino, per accorgersi se ci sono imperfezioni che saltano all’occhio. Anche i materiali e i colori sono da sempre molto indicativi sia della qualità di un prodotto che della sua originalità. Inoltre, un controllo delle caratteristiche tecniche è imprescindibile: i falsi, infatti, di rado hanno le stesse peculiarità degli originali. Ultimi ma non meno importanti, la garanzia, firmata e timbrata dal rivenditore autorizzato, e il numero di serie, fondamentali per certificare l’originalità del segnatempo.

Fra i più imitati al mondo troviamo diversi modelli firmati Rolex, fra cui Submariner, Daytona, Oyster Perpetual e Datejust, l’iconico Audemars Piguet Royal Oak e il famosissimo Nautilus di Patek Philippe. Negli anni la domanda di questi segnatempo ha raggiunto un livello tale per cui, nella speranza di ridurre i tempi di attesa, molti cercano scorciatoie nelle piattaforme non certificate, in grado di mettere a diretto contatto acquirenti e venditori. Tuttavia, la contrattazione virtuale si trasforma spesso in una vera e propria truffa perché i contraffattori possono pubblicare le loro inserzioni senza che vengano richieste precise prove di autenticità.

Per evitare di correre questi rischi è bene rivolgersi a piattaforme come Watchfinder & Co, da oltre 20 anni leader nella vendita di orologi luxury di seconda mano. Qualità̀ e affidabilità̀, infatti, sono fra i principali valori che il brand pone al centro della propria offerta. Disponibili negli showroom o online, tutti i modelli della piattaforma sono stati meticolosamente ispezionati, autenticati e preparati dal team di esperti orologiai dell’azienda nel più grande centro di assistenza indipendente d’Europa. Per assicurare elevati livelli di sicurezza, ogni orologio di secondo polso viene venduto con un’ulteriore garanzia di 24 mesi.

Affidarsi agli specialisti come Watchfinder & Co è quindi il primo passo per poter avere fra le proprie mani orologi straordinari, talvolta anche fuori produzione o praticamente impossibili da acquistare nuovi in poco tempo, con la sicurezza di indossare un originale.

I vantaggi di acquistare pre-owned: Il settore del secondo polso consente di accedere a una selezione molto più ampia di orologi (vecchi e nuovi) e può garantire un accesso privilegiato ad alcuni pezzi altrimenti introvabili (edizioni limitate, classici di culto fuori produzione e, naturalmente, i best seller attuali che sono impossibili da acquistare nuovi a causa di liste d’attesa lunghe e impenetrabili). La gamma di scelta nel settore degli orologi di lusso non è mai stata così vasta e ogni anno sempre più appassionati di orologi riconoscono negli specialisti dell’usato la via migliore per accedere a un maggior numero di questi pezzi.

Su Watchfinder

Fondata nel 2002, Watchfinder & Co. è la prima fonte da cui acquistare, vendere e scambiare orologi di lusso di seconda mano. Dai bestseller ai pezzi vintage e in edizione limitata, Watchfinder offre migliaia orologi di più di 70 marchi luxury, tutti disponibili online e attraverso la loro rete di boutique e showroom. Con la qualità e l’affidabilità che Watchfinder pone al centro della propria offerta, ogni singolo orologio disponibile nello showroom o sullo store onliNe è stato meticolosamente ispezionato, autenticato e preparato dal team di esperti orologiai dell’azienda nel più grande centro di assistenza indipendente d’Europa, accreditato da 19 dei principali produttori di orologi del mondo. Ogni orologio viene anche provvisto di una garanzia Watchfinder di 24 mesi come standard. Per 19 anni Watchfinder ha offerto una competenza e un servizio che soddisfa gli standard più elevati, e le testimonianze dei clienti ne sono la prova con oltre 20.000 recensioni a 5 stelle solo su Trustpilot. Per maggiori informazioni, visita www.watchfinder.it o dai un’occhiata al canale YouTube di Watchfinder www.youtube.com/c/watchfinder – il più grande canale incentrato sugli orologi sulla piattaforma.

Per maggiori informazioni è possibile inoltre contattare il team all’indirizzo milanoffice@watchfinder.it o allo +39 02 3206 8589 per prenotare un appuntamento presso Watchfinder & Co. in Villa Mozart, 9, 20122 Milano MI, Italia.