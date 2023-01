IVISIONATICI Music Festival: al via le semifinali

In arrivo le semifinali della seconda edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, il festival musicale per artisti emergenti indetto da IVISIONATICI

Sono in arrivo le semifinali della seconda edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, il festival musicale per artisti emergenti a carattere sociale e internazionale indetto da IVISIONATICI.

Dopo il successo della prima edizione, il contest sarà itinerante e toccherà alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Milano e Catania. Il festival partirà da Roma il 21 e il 22 gennaio, presso il Container San Lorenzo, proseguirà, poi, a Napoli, il 25 e il 26 febbraio, presso lo Slash Plus e a Milano il 18 e il 19 marzo, presso il Barrio’s Live.

Ospiti in giuria della tappa romana saranno: per il 21 gennaio Pippo Lorusso, attore e conduttore radiofonico di Radio2 e per il 22 gennaio Francesca Romana D’Andrea, voce di RDS. Inoltre, durante le tappe verranno raccolti fondi per sensibilizzare riguardo il cambiamento climatico, che verrano devoluti ad associazione del settore. Infatti, la cantautrice Veronica Di Nocera si esibirà durante le semifinali del festival con il suo brano dedicato all’ambiente “Vivarium”, inno della seconda edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL.

Lo scopo de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL è quello di promuovere e garantire visibilità ad artisti singoli, duo e band, favorendo loro i mezzi concreti per poter realizzare il proprio progetto musicale. Il montepremi della scorsa edizione, infatti, è stato di oltre 30.000 euro. Ricordiamo che le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione del festival sono ancora aperte e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove, nella sezione ISCRIZIONE, sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.

INFORMAZIONI IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL

IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL è un contest a carattere internazionale e sociale per artisti emergenti organizzato da Veronica Di Nocera, Emanuele di Franco e Annachiara Monaco, il cui scopo è quello di promuovere e garantire visibilità ai progetti musicali degli artisti, favorendo loro i mezzi concreti per poter avviare un percorso completo e che gli consenta di mettere in luce le proprie competenze artistiche. La prima edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL ha contato oltre 400 iscritti e la partecipazione di oltre 190 artisti, tra cantautori, interpreti e band provenienti dall’Italia e dall’estero. Il festival, infatti, alla sua prima edizione, ha ricevuto un grande riscontro mediatico, grazie al supporto di oltre 50 partner, che lo hanno sostenuto nel garantire agli artisti finalisti un montepremi di oltre 30.000 euro. Il contest ha visto la partecipazione, in quanto ospiti, di volti noti del panorama musicale come: Renzo Di Falco, Isotta e Federico Baroni. A vincere la prima edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL sono stati Sacchini (cantautore) e Gaia Restifo (interprete).

LA GIURIA

Francesca Romana D’Andrea è una cantante e speaker radiofonica di RDS. È possibile ascoltarla in diretta dal Lunedì al Giovedì, dalle 22 all’ 1, e la Domenica dalle 13 alle 17.

Pippo Lorusso è un attore e conduttore radiotelevisivo. Oltre a presentare i più grandi eventi live in Italia, ha inizialmente condotto programmi di successo su M2O; attualmente è impegnato nella conduzione di “Tutti Nudi” su Rai Radio 2. Al cinema e in tv è nota la sua collaborazione con Maccio Capatonda, e ha recitato in diversi film della commedia italiana, diretti da Alessandro Siani, Carlo Vanzina e Francesco Miccichè.