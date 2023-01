Il matrimonio dei Maneskin per l’album “Rush!”

I Maneskin si sposano a Roma: matrimonio evento per presentare l’album ‘Rush!’. ra i vip presenti alla cerimonia anche Dybala, Fedez e Manuel Agnelli

Abiti bianchi, rose rosse, musica e tanti vip. Per promuovere il lancio del nuovo album ‘Rush!‘, i Maneskin hanno deciso di suggellare il loro legame celebrando un matrimonio musicale. Le nozze, che si sono svolte a Palazzo Brancaccio a Roma, sono state organizzate da Spotify e officiate da un cerimoniere d’eccezione: Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci. Tra gli ospiti presenti in sala Paolo Sorrentino, Dybala, Fedez, Baz Luhrmann, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly, solo per citarne alcuni.

I MANESKIN SI SPOSANO PER RUSH!

Velo e abito da sposa per Ethan e Victoria, giacca e pantalone per Damiano e Thomas. Tutti rigorosamente vestiti di bianco. Al termine della cerimonia, suggellata con un bacio, i Maneskin si sono esibiti live con una dozzina di brani, alcuni estratti dal nuovo album ‘Rush!’ e altri del loro repertorio. Tra questi, ‘Zitti e Buoni’, Beggin’, ‘Mammamia’ e ‘I wanna be your slave’.