Farsi un impianto fotovoltaico da soli: la scelta è sbagliata

Energred spiega perché farsi un impianto fotovoltaico da soli, indebitandosi, è una scelta sbagliata: il prezzo della “commodity energia” è inflazionato e si rimane vincolati

La produzione di energia tramite tecnologia fotovoltaica è arrivata oggi ad un livello di maturità tale —per performance, costi e disponibilità— da poter e dover essere considerata una commodity irrinunciabile per ogni impresa che voglia acquisire più serenità operativa e prepararsi fattivamente al grande cambiamento della transizione sostenibile che abbraccerà sempre di più il nostro modo di produrre, di consumare e di vivere, senza il quale si rischia di essere “rimossi” dal mercato.

«Ma se per operare la transizione energetica ci si indebita in questa specifica fase del mercato il cui il prezzo dell’energia è inflazionatissimo, si finisce per bruciare tutti i benefici economici che si potrebbero invece generare attraverso soluzioni in modalità E.S.Co.» enfatizza Moreno Scarchini, ceo di EnergRed (www.energred.com).

«Impianto fotovoltaico fai da te? Ahi Ahi Ahi» dicono gli esperti di EnergRed, parafrasando lo spot del tour operator che a cavallo tra gli Anni Ottanta e Novanta del secolo scorso —in radio e tv— era diventato un vero tormentone.

«Per ogni megawatt finanziato si può arrivare a perdere 712 mila euro nei primi 4 anni e 413 mila euro nei primi 12 anni, perdendo di fatto 413 euro per ogni chilowatt picco, denaro che verrebbe così “regalato” al sistema bancario» sottolinea Giorgio Mottironi, marketing manager di EnergRed.

Ogni megawatt di potenza fotovoltaica installata nella modalità E.S.Co. Care&Shares® ideata da EnergRed è invece in grado di generare sui 12 anni circa 2,1 milioni di euro di benefici per le imprese, senza necessità di investimenti e senza costi gestionali o manutentivi.

«Nelle attuali condizioni di mercato —aggiunge Moreno Scarchini— per ogni chilowatt di potenza installata si risparmiano dai 130 ai 200 euro all’anno: ossia con un impianto da 100kWp il risparmio oscilla tra i 13 ed i 20 mila euro per almeno 25 anni, con un valore generato compreso tra i 300 ed i 500 mila euro».

Il finanziamento bancario e il noleggio/leasing operativo ultimamente è molto in voga tra chi ha la smania di “possedere” l’asset. Ma nel decidere di acquistare direttamente un impianto tramite indebitamento spesso si suppone che entrate e benefici siano fissi e si tende a non considerare i costi di gestione e di manutenzione, che invece possono assumere una grande rilevanza.

Vero è che il prezzo dell’energia non rimane sempre quello (così come possono variare anche gli assorbimenti in auto-consumo dall’impianto) ed è anche vero che si dovranno dedicare particolari attenzioni per tenere ben pulito l’impianto, per verificare che le componenti elettriche continuino a funzionare bene e via dicendo.

Nel caso ad esempio di una PMI che voglia realizzare un impianto da 250 kWp, avendo una bolletta in cui paga oggi l’energia 480 euro/MWh, potendo auto-consumare l’86% dell’energia prodotta e venendole offerto un costo di costruzione di 1.200 euro/kWp (se è fortunata) per un totale di 300 mila euro da finanziare, probabilmente riceverebbe un finanziamento al 5%, per una durata di 5 anni con la banca o di 7 anni con un noleggio o leasing operativo.

Tali condizioni permetterebbero alla PMI di avere un minimo risparmio annuo ed un rientro rapido dall’investimento: in un periodo di comparazione di 12 anni, considerando tutti i kWh prodotti dall’impianto, con un autoconsumo dell’86% (6 giorni lavorativi equivalenti), il costo al kilowattora risulterebbe di 0,124 euro/kWh con il finanziamento bancario e 0,140 euro/kWh con il leasing o noleggio operativo, mentre sarebbe di 0,152 euro/kWh con il contratto E.S.Co.

Ma bisogna poi considerare che nei primi due casi l’azienda dovrà affrontare direttamente i costi di manutenzione, oltre a gestire direttamente tutti i rischi. Il costo reale risulterebbe quindi 1.860 euro/kWp con il finanziamento bancario, 2.106 euro/kWp con il leasing o noleggio operativo e 1.961 euro/kWp con la formula E.S.Co. Care&Share di EnergRed.

Insomma, il finanziamento bancario —con tutti i rischi diretti che comporta e le conseguenze sul bilancio aziendale— è solo dell’8% più conveniente della soluzione E.S.Co., mentre il leasing è addirittura più caro: E se poi si considera anche —come è prevedibile— un progressivo riassorbimento dei prezzi dell’energia, la differenza di costo si assottiglia ulteriormente, rendendo completamente ingiustificabile l’assunzione di un rischio finanziario.

«La soluzione Care&Share® garantisce un costante beneficio senza l’assunzione di alcun rischio (ROI “infinito”) già a partire dal primo anno, con un beneficio totale generato alla fine dei 12 anni che raggiunge il milione di euro, più di 3 volte il CAPEX finanziato, mettendo fin da subito nelle mani degli imprenditori più risorse per affrontare altri costi, per fare altri investimenti o per aumentare i loro margini» conclude Giorgio Mottironi, marketing manager di EnergRed.