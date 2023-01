“Cappuccetto Rozzo Reloaded” apre il 2023 di Tourné

Tourné, stagione promossa da Aucma e Mea Concerti, riparte sabato 21 gennaio alle 21 alla sala dei Notari di Perugia con Cappuccetto Rozzo Reloaded di Jonathan Canini

Perugia e Gualdo Tadino per i primi tre appuntamenti dell’anno con Tourné, stagione promossa da Aucma e Mea Concerti.

Si inizia sabato 21 gennaio alle 21 alla sala dei Notari di Perugia con Cappuccetto Rozzo Reloaded e l’ironia dirompente di Jonathan Canini, nuovo fuoriclasse della comicità toscana.

“Cappuccetto Rozzo” rivisita la nota favola “trascinando” in Toscana tutti i suoi personaggi: fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore, lucchese il lupo…

Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un esilarante botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini, ideatore e regista dello spettacolo, oltre che autore dei testi. Con lui sul palco Riccardo Di Marzo.

Jonathan Canini si attesta tra i legittimi eredi della grande tradizione comica toscana, quella di programmi tv come “Vernice Fresca” e “Aria Fresca”, di mattatori quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini.

Inevitabile che a dare una mano abbiano contribuito molto, anzi, moltissimo, il web, e soprattutto i social network. Ma la forza di Canini, sin dai primi passi, è stata quella di cercare il contatto diretto col pubblico, sul palco, davanti a una platea in carne e ossa.

Prevendite su circuito TicketItalia

Prevendite su circuito TicketItalia

Domenica 22 gennaio alle 18 al teatro Talia di Gualdo Tadino spazio al teatro ragazzi con L’uccello di fuoco della compagnia Artn/Veau.

Due attrici-danzatrici, un’atmosfera magica in cui i canti, i corpi e le loro trasformazioni invitano i piccoli spettatori a colorare, con la loro fantasia, i luoghi, i personaggi e le emozioni di una fiaba senza tempo.

Lo spettacolo, rivolto ad adulti e bambini, trae ispirazione da antiche fiabe russe, tramandate dal novellatore Afanasief, che hanno come protagonista il principe Ivan alle prese con Kascey l’immortale e l’uccello di fuoco, figura mitica che può identificarsi con l’araba fenice, animale simbolico che muore e rinasce dalle sue stesse ceneri in un cerchio infinito che rispecchia la ciclicità del mondo in cui vita e morte, distruzione e rinascita si susseguono.

Ivan, con l’aiuto dell’Uccello di Fuoco libera dalle grinfie del cattivo Kascey la principessa Vassilissa. In scena protagonisti della narrazione sono Corpo e Voce, contenitori di musica, movimento e colore. Se la fiaba ha un potere che si perpetua al di là del tempo, così certe assonanze, certe geometrie, azioni fisiche e colori possono toccare corde intime di ognuno di noi.

Prevendite su circuito TicketItalia

Sabato 28 gennaio alle 21.30 all’Afterlife live club di Perugia arriva una tappa del Cringe Party di Ruggero de I Timidi.

L’invito che Ruggero fa a tutti i timidi del mondo: «Dopo due anni in cui la parola d’ordine è stata distanziamento, quest’anno finalmente possiamo tornare ad assembrarci, sia pure timidamente. Ho così ideato il Ruggero Cringe Party il cui sottotitolo è live music, karaoke, animazione, balli di groupies, disagio».

Tra canzoni del repertorio di Ruggero e hit internazionali, sarà una festa itinerante adatta a stimolare musicalmente il pubblico di tutte le età con dj set, karaoke, musica dal vivo e ospiti a sorpresa nei diversi appuntamenti in programma.

Prevendite aperte su circuito TicketItalia

I tre appuntamenti rientrano nel format Foyer on air, reso possibile grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2022, indetto da Sviluppumbria.

La stagione Tourné 2022/2023 si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Comune di Perugia, Comune della Città di Assisi, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Narni, Comune di Montefalco Comune di Panicale, Comune di Perugia, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Trevi. Partner tecnico Fattoria Creativa.

Sito ufficiale www.tourneumbria.it