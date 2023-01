A Bergamo BG3.0 WINEBANK, il primo wine-bar “ibrido”

NFT, Metaverso e realtà aumentata: da marzo 2023, la BG3.0 WINEBANK, questo è il suo nome, porterà il vino, e non solo quello italiano, nell’era del WEB3.0

Aprirà a Bergamo il primo wine-bar “ibrido” del mondo. A partire da marzo 2023, la BG3.0 WINEBANK, questo è il suo nome, porterà il vino, e non solo quello italiano, nell’era del WEB3.0.Offrirà innanzitutto esclusive esperienze enogastronomiche dal vivo, nei suoi accoglienti ed eleganti locali nella storica piazzetta Santo Spirito.

Ma la novità rivoluzionaria è che la BG3.0 WINEBANK avrà una dimensione senza precedenti nel web del futuro: al suo Privilege Club, per esempio, si accederà solo con NFT (non-fungibile tokens) e i suoi membri potranno contare tra l’altro su un loro AI Sommelier personale, che utilizza l’Intelligenza Artificiale per suggerire abbinamenti tra i piatti e i vini a seconda del gusto dei clienti.

BG3.0 WINE BANK avrà una sua piattaforma nel metaverso, anche questa un primato, dove offrirà degustazioni, eventi e giochi in realtà virtuale. La realtà virtuale sarà inoltre protagonista di esclusivi tasting con Occhiali VR nell’area dedicata del locale.

"La dimensione 3.0 è pensata per rendere l'esperienza reale dei nostri clienti ancora più unica e piacevole", ha detto oggi Davide Di Sieno, responsabile del Progetto e imprenditore con un passato brillante come Restaurant Manager in Italia e all'estero, annunciando la partnership tecnica con Italian Wine Crypto Bank (https://italianwinecryptobank.com/) e CellarMetaverse. "Essere parte di questo progetto, che parte da Bergamo ma che si allargherà a livello internazionale, è un'ulteriore maniera di adempiere alla nostra mission, che è quella creare nuovi modelli di consumo dei vini premium e da investimento italiani, con tecnologie innovative a partire dall'uso della blockchain", aggiunge Davide Casalin, CTO dell'Italian Wine Crypto Bank e di CellarMetaverse

La BG3.0 WINEBANK aprirà a Piazzetta Santo Spirito, Bergamo a partire da marzo 2023. Autore e responsabile del progetto è l’imprenditore Davide Di Sieno che ha un solido passato nel mondodell’ospitalità, avendo lavorato come Restaurant Manager in Svizzera e a Londra (Ritz Hotel) e a Bergamo (Best Western Hotel).

L’ITALIAN WINE CRYPTO BANK, fondata e diretta da Rosario Scarpato è parte del Progetto CRYPTO WORLD WINE BANK (marchi di The I Factor Ltd Hong Kong) ed è il primo ecosistema fintech cheunisce il mondo dei vini di pregio al WEB3.0, attraverso NFT, Metaverso, Acquisti incentivati in criptovalute e Tracciabilità con sigilli NFC , info.crimami@gmail.com