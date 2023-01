MSD acquisice la biotech Imago Biosciences

MSD acquisisce Imago Biosciences, azienda con sede a Biotech Bay e focalizzata sui tumori cronici del midollo osseo, e punta alle neoplasie mieloproliferative

Con un’acquisizione da 1,36 miliardi di dollari, MSD rafforza il suo programma oncologico con l’acquisizione di Imago Biosciences, azienda con sede a Biotech Bay e focalizzata sui tumori cronici del midollo osseo.

Secondo i termini dell’accordo con Imago, MSD acquisirà l’azienda attraverso una filiale in un’operazione interamente in contanti per 36 dollari per azione. Le azioni di Imago sono raddoppiate nelle contrattazioni pre-mercato di lunedì. Venerdì il titolo ha chiuso a 17,40 dollari per azione e il valore all’inizio delle contrattazioni di oggi è salito a 35,57 dollari.

Le neoplasie mieloproliferative (MPN) sono un gruppo di malattie del midollo osseo caratterizzate da un’eccessiva produzione di globuli rossi, piastrine o alcuni globuli bianchi. Imago ha sviluppato un approccio con inibitori dell’istone demetilasi 1 (LSD1) specifici per la lisina per il trattamento delle MPN, che consiste in molteplici forme di cancro, tra cui la leucemia mieloide cronica, la policitemia vera, la mielofibrosi primaria (MF), la trombocitemia essenziale, la leucemia neutrofila cronica e la leucemia eosinofila cronica.

Il farmaco principale di Imago è bomedemstat (IMG-7289), un inibitore orale di LSD1 ancora in fase di sperimentazione. Il farmaco è attualmente in fase Fase II per il trattamento della trombocitemia essenziale, della mielofibrosi e della policitemia vera.

Bomedemstat è in un programma di Fase I, che valuta l’inibitore di LSD1 con l’inibitore del checkpoint di atezolizumab, come potenziale trattamento del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso.

In occasione del meeting dell’EHA, tenutosi a giugno, Imago ha presentato i dati di uno studio di Fase II in corso che ha dimostrato la promessa di bomedemstat nei pazienti affetti da MF. I dati hanno mostrato che il 52% dei pazienti a cui è stato somministrato il farmaco ha registrato una riduzione delle frequenze degli alleli mutanti. L’85% ha dimostrato punteggi di fibrosi migliori o stabili e il 90% dei pazienti indipendenti dalle trasfusioni aveva un’emoglobina stabile o migliorata.

In una precedente intervista, Rienhoff aveva spiegato l’importanza di un inibitore di LSD1 nelle MPN, causate da mutazioni anomale in una cellula staminale del midollo osseo. Queste mutazioni possono portare a diversi tipi di cancro, alla MF e alla leucemia mieloide acuta. Bomedemstat ha il potenziale per arrestare la progressione della malattia e prevenire la formazione di uno o più di questi tumori.

Dean Y. Li, presidente dei Merck Research Laboratories, ha dichiarato che è dimostrato che LSD1 svolge un ruolo importante nella maturazione delle cellule del sangue nel midollo osseo.

Per MSD, l’acquisizione di Imago fa seguito a una serie di collaborazioni e di accordi di “bolt-on” stipulati da quando Robert M. Davis ha assunto la guida dell’azienda lo scorso anno.

In ottobre, MSD ha concluso un accordo con Kineta, Inc. che associa il suo inibitore del checkpoint, pembrolizumab, all’anticorpo monoclonale anti-VISTA di questa azienda come potenziale trattamento per i tumori solidi avanzati.

Nel 2021, MSD ha acquisito Acceleron e il suo farmaco per l’ipertensione arteriosa polmonare in un’operazione da 11 miliardi di dollari.