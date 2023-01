Mazzariello feat Altea: in radio “Bambini per sempre”

“BAMBINI PER SEMPRE” è il nuovo singolo di MAZZARIELLO con ALTEA, in uscita per Futura Dischi. Il brano segue l’ultimo episodio musicale “Non chiamarmi amore”

BAMBINI PER SEMPRE è il nuovo singolo di MAZZARIELLO con ALTEA, in uscita per Futura Dischi. Il brano segue l’ultimo episodio musicale del cantautore, non chiamarmi amore, uscito il 28 ottobre.

“Di tanto in tanto, nei momenti di difficoltà, faccio questo gioco, che dura pochissimo ma è utile per distrarmi. Chiudo gli occhi per un attimo ed aspetto che il me bambino mi venga incontro per chiacchierare un po’. Lui, molto più facilmente di quanto possa fare io, mi ricorda meglio chi sono e a cosa mi aggrappo ogni volta per non cadere. Mi ha sempre incuriosito crescere, acquisire consapevolezze ed esperienze ma è come se più percorressi la mia strada e meno ne conoscessi le direzioni. Allora mi riguardo indietro e vedo quel bambino che combatte contro i mostri facendo finta di essere Goku, capace di essere sicuro della sua direzione più di quanto possa mai esserlo io. La cosa mi confonde.” (Mazzariello)

È questo il punto di partenza dal quale Mazzariello e Altea, tra una canzone e l’altra, hanno deciso di partire per dare a questa confusione un volto, delle parole, una storia. Confidarsi, raccontarsi e aprirsi all’ascoltatore, con riflessioni che possono appartenere a tutti. Per ricordarsi che “saremo vivi finché il nostro spirito rimarrà a giocare col vento. Forse è questo un dei pochi modi che ci rimane per rimanere bambini per sempre.”

BIO

Mazzariello nasce con Antonio: essendo il suo cognome, l’uno non si è mai separato dall’altro. Scrive le sue canzoni partendo alla chitarra, qualche volta al piano, ma è dalle parole che è sempre stato affascinato.

Dopo aver pubblicato i primi brani nel 2021, con “Pubblicità Progresso” ottiene la copertina di Scuola Indie di Spotify e pone le basi per affermarsi quale uno dei giovani cantautori più promettenti del panorama emergente italiano.

L’ingresso nel roster di Futura Dischi viene festeggiato con l’inserimento nella colonna sonora di Summertime 3, serie TV generazionale di Netflix, e con l’uscita dei nuovi singoli Chissà e Vertigini, a cui segue il tour estivo in tutta Italia. Il 28 ottobre esce il nuovo singolo Non Chiamarmi Amore, seguito da Bambini per sempre.