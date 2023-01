Insetti-robot: dal Cnr il progetto “Babots”

Cnr sviluppa il progetto Babots: piccoli animali, come vermi o insetti, il cui sistema nervoso verrà riprogrammato per eseguire comportamenti nuovi e utili

Il progetto “Babots” propone lo sviluppo di una tecnologia assolutamente innovativa, basata su robot-animali biologici (Biological Animal Robots: BABots).

I BABots sono piccoli animali, come vermi o insetti, il cui sistema nervoso verrà riprogrammato per eseguire comportamenti nuovi e utili: ad esempio svolgere compiti specifici all’interno di ambienti biologici complessi e a scala molto piccola, come nel sottosuolo o sulle piante.

Il progetto è finanziato all’interno del programma Horizon Europe, nel contesto dell’European Innovation Council, e sarà gestito da un consorzio internazionale di esperti in neurobiologia, biologia sintetica, robotica ed etica, insieme a un partner commerciale dell’industria agrotecnologica.

Come primo passo nello sviluppo dei BABots, il consorzio si concentrerà su piccoli nematodi (C. elegans), testando varie modifiche genetiche del loro sistema nervoso per generare comportamenti di ricerca ed eliminazione di batteri patogeni invasivi. Per garantire la massima sicurezza, doteremo geneticamente i vermi BABots di un sistema di biocontenimento multiplo, che bloccherà la loro riproduzione per evitare la propagazione fuori dal contesto produttivo.

Inoltre, stabiliremo un quadro etico e normativo dedicato allo sviluppo e al potenziale utilizzo dei BABots. Come test preliminare della tecnologia, i nematodi BABots saranno impiegati in una fattoria verticale all’avanguardia, consentendo il monitoraggio della loro integrazione e delle loro prestazioni in un ambiente realistico, pur mantenendoli in stretto isolamento.

Prevediamo che la tecnologia del progetto BABOTS contribuirà in modo sostanziale a molti campi, tra cui l’agricoltura sostenibile, la bonifica ambientale, e in futuro anche la medicina di precisione.

Il Consorzio del progetto comprende: Université de Namur (ente coordinatore, Belgio), The Hebrew University of Jerusalem (Israel), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Institute of Cognitive Sciences and Technologies (Cnr-Istc, Italia), Max Planck Institute for Neurobiology of Behavior (Germany), Max Planck Institute of Animal Behavior (Germany), Aalto University (Finland), ZERO srl – (Italia).

