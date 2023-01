Festival della Scienza: aperta la call per l’edizione 2023

Aperta la call per presentare proposte di eventi che potranno andare a comporre il programma della prossima edizione del Festival della Scienza

Terminata con successo la ventesima edizione del Festival della Scienza – la manifestazione genovese di cui il Cnr è partner e socio fondatore – inizia ora la fase di progettazione dell’edizione 2023: è aperta infatti sul sito www.festivalscienza.it la call per presentare proposte di eventi che potranno andare a comporre il programma della prossima edizione della manifestazione, che si terrà a Genova dal 26 ottobre al 5 novembre 2023.

Le proposte possono riguardare mostre, laboratori, conferenze, eventi speciali, spettacoli e altro, tenendo presente che la parola chiave prescelta dal Consiglio scientifico dell’associazione Festival della Scienza è “Impronte”. La storia dell’umanità è caratterizzata da un’infinita e variegata tipologia di impronte: segni lasciati consapevolmente e inconsapevolmente, destinati a testimoniare il passato, a caratterizzare il presente e a condizionare il futuro. Impronte come azioni e conseguenze. Come ricordi. Come strade, visioni o incontri. Ci sono impronte che ci identificano come essere umani unici. Impronte digitali, ma anche del cervello o della genetica, dalle infinite applicazioni nella biometrica e nella scienza forense.

L’edizione 2023 del Festival della Scienza rifletterà anche sulle impronte che contano per l’ambiente: quella ecologica, quella idrica o carbonica e, in generale, i molteplici segni che l’attività umana lascia sull’ecosistema Terra. Si parlerà di impronte naturali e artificiali, studiate da archeologi, paleontologi e naturalisti, ma anche oggetto di studio di frontiera della biologia molecolare, con le tecniche di fingerprinting genetico e le sue svariate applicazioni sia sull’uomo, sia in chimica e in agraria. E poi ancora impronte delle particelle e dei fenomeni astrofisici, imprinting nel mondo animale e molto altro.

Un occhio di riguardo va alla celebrazione del centenario dalla fondazione dell’Ente, che proprio al Festival della Scienza troverà un’importante vetrina.

La chiusura del bando è fissata al 18 febbraio 2023: si ricorda che per partecipare è necessario essere registrati sul sito http://call.festivalscienza.it; per eventuali richieste di supporto nella compilazione dell’application è a disposizione Francesca Messina, responsabile dell’Unità Comunicazione del Cnr e presidente del Comitato di programmazione del Festival della Scienza.