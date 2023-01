The Grudge Project: fuori il singolo “Points of Light”

La band Veronese The Grudge Project pubblica il suo nuovo singolo: “Points of Light”. Questo brano parla di una storia d’amore che trascende la vita terrena

La band Veronese The Grudge Project pubblica il suo nuovo singolo: “Points of Light”. Questo brano parla di una storia d’amore che trascende la vita terrena. Viene raccontato il viaggio di due anime i cui destini saranno legati per sempre. Queste vengono descritte come due luci nell’universo, che sanno di potersi sempre ritrovare senza incontrare nello scorrere del tempo o nella vita terrena degli ostacoli. La loro connessione interiore e universale li porterà sempre a ricongiungersi in un insieme infinito di punti di luce.

Un ispirato singolo di matrice post-grunge che abbraccia sonorità più vicine al rock psichedelico, con riverberi che avvolgono la voce di Mattia De Rossi, melodie di chitarra eteree e aperte, colorate dai Synth. La sezione ritmica composta da Nicola Rossin e Michele Facci crea una struttura robusta e accattivante. L’insieme porta all’ascoltatore un risultato sonoro impattante che non dimentica l’orecchiabilità.

Il già citato frontman e il chitarrista Francesco Caliari hanno creato il lyric video che accompagna questa uscita.

I The Grudge Project sono una band post-grunge italiana nata nel 2014 a Verona.

Registrano a Monza al “Frequenze Studio” sotto alla direzione artistica di Pietro Foresti il loro primo album “The Grudge Project” a Marzo 2019 sotto distribuzione Universal.

A Ottobre 2020 rilasciano il loro primo singolo “Gods” assieme al lyric video diretto da Lorenzo Milan. Registrano, ad aprile 2021, sotto la direzione artistica di Luca e Marco Donazzan in videoclip di “Friend of mine“, il secondo singolo estratto dall’album, in uscita ad aprire 2022.

A Giugno 2022 esce l’album “The Grudge Project”. Ottobre 2022, firmano con l’agenzia di management e ufficio stampa “Sorry Mom!“.