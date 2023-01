NABA presenta la terza edizione dei Communication Awards

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta la terza edizione dei Communication Awards, la cerimonia nata per premiare i migliori lavori degli studenti

Il 18 gennaio, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta la terza edizione dei Communication Awards, la cerimonia nata per premiare i migliori lavori degli studenti dell’Area Communication and Graphic Design dell’Accademia.

L’evento avrà luogo alle ore 18.30 presso Anteo Palazzo del Cinema (Sala Excelsior) a Milano e contemporaneamente a Roma al Cinema Greenwich (Sala 1), oltre che in live streaming sul canale YouTube di NABA.

Una giuria composta da esperti e professionisti del settore premierà i migliori lavori realizzati dagli studenti durante lo scorso anno accademico, rappresentando la varietà di progetti dell’Area: dall’editorial design al motion graphic e tanto altro ancora. L’ingresso sarà libero con prenotazione obbligatoria sui siti dei due cinema fino a esaurimento posti.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

NABA è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Fondata da Ausonio Zappa a Milano nel 1980, coinvolgendo in una prima fase Guido Ballo e Tito Varisco, e poi attivando un nucleo di artisti tra cui Gianni Colombo, l’Accademia ha avuto da sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. NABA è stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art & Design, è stata inserita da Domus Magazine tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa, e da Frame tra le 30 migliori scuole postgraduate di Design e Fashion al mondo.