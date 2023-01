Dermatite atopica: nuove conferme per tapinarof in crema

Nei bambini fino a 2 anni di età con dermatite atopica grave, la crema a base di tapinarof all’1% ha dato risultati positivi

Nei bambini fino a 2 anni di età con dermatite atopica grave, la crema a base di tapinarof all’1% ha dato risultati positivi in uno studio di utilizzo massimo (stessa dose e frequenza usata negli adulti), secondo quanto comunicato dalla compagnia biotech Dermavant Sciences, che sta sviluppando il prodotto in questa nuova indicazione.

Per la prima volta il trattamento topico con tapinarof ha dimostrato sicurezza, farmacocinetica e miglioramento clinico altamente favorevoli in pazienti pediatrici di soli due anni di età, ha commentato l’azienda. Nonostante le condizioni di utilizzo massime, nei pazienti con una superficie corporea interessata dalla malattia (BSA) fino al 90% è stata rilevata un’esposizione sistemica minima o nulla, una bassa incidenza di eventi avversi e un profilo di sicurezza complessivamente eccellente.

«Nonostante una serie di nuovi trattamenti e un enorme balzo in avanti nella comprensione della dermatite atopica, stiamo ancora affrontando un enorme carico di malattia e una pletora di bisogni insoddisfatti nei nostri pazienti» ha dichiarato Peter Lio, professore clinico di dermatologia e pediatria presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago, Illinois. «Questo è un passo importante per un trattamento topico innovativo già consolidato: vedere un profilo di sicurezza e tollerabilità rassicurante in uno studio sull’utilizzo massimo è fondamentale per la popolazione pediatrica, dove il livello di tolleranza per la sicurezza è spesso inferiore a quello degli adulti».

Uno studio nei bambini con dosi e frequenza come negli adulti

Lo studio in aperto sull’utilizzo massimo ha arruolato 36 pazienti di età compresa tra 2 e 17 anni, con un punteggio nell’Investigator’s Global Assessment (IGA) ≥ 3 allo screening e BSA media del 43%, trattati per 4 settimane con tapinarof in crema all’1% una volta al giorno.

L’obiettivo dello studio era caratterizzare la farmacocinetica e la sicurezza del prodotto in condizioni di utilizzo massimo in soggetti pediatrici con dermatite atopica, adottando la stessa dose e frequenza di applicazione (1% crema, una applicazione giornaliera) utilizzata negli studi registrativi ADORING 1 e ADORING 2 in corso per la dermatite atopica e già approvate dalla Fda per il trattamento topico della psoriasi a placche degli adulti.

Gli endpoint primari erano:

Miglioramento dell’incidenza, della frequenza e della durata degli eventi avversi, dal basale al giorno 28

Variazione rispetto al basale dei valori di laboratorio o dei segni vitali, dal basale al giorno 28

Punteggio della Mean-investigator assessed Local Tolerability Scale a ogni visita, dal basale fino al giorno 8

Gli endpoint secondari includevano:

Variazione del punteggio del Validated Investigator Global Assessment in Atopic Dermatitis score (vIGA-AD) a ogni visita, dal basale al giorno 8

Media e variazione percentuale nell’Eczema Area and Severity Index (EASI) e nella percentuale della BSA rispetto al basale a ciascuna visita

Percentuale di soggetti con un punteggio vIGA-AD di 0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) a ogni visita, dal basale al giorno 28

Risultati positivi a supporto di una nuova indicazione

Il farmaco ha dimostrato sicurezza, farmacocinetica e miglioramento clinico favorevoli nella dermatite atopica in soggetti fino a 2 anni di età.

In termini di sicurezza è stata rilevata una bassa incidenza di eventi avversi e una buona tollerabilità, anche nelle aree cutanee sensibili.

Un’esposizione sistemica minima o nulla è stata confermata in condizioni di utilizzo massime in soggetti con BSA fino al 90%.

«La terapia topica occupa un ruolo centrale nel trattamento della dermatite atopica a tutte le età e a tutti i livelli di gravità della malattia. Tuttavia i trattamenti topici comunemente usati, come i corticosteroidi topici, presentano limitazioni cliniche basate sull’efficacia, la tollerabilità e il rischio di eventi avversi. Questi dati mostrano che tapinarof di crema all’1%, un agente modulante del recettore degli idrocarburi arilici terapeutico, ha dimostrato sicurezza e tollerabilità molto favorevoli, con un assorbimento sistemico minimo in condizioni di utilizzo massime nei pazienti con dermatite atopica fino a due anni di età» ha affermato Raj Chovatiya, assistente professore di dermatologia e direttore del Center for Eczema and Itch presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago, Illinois. «In combinazione con i risultati futuri degli studi clinici di fase III, la crema è pronta a diventare un’opzione topica sicura e ben tollerata per un ampio spettro di pazienti con dermatite atopica»

Questi risultati di farmacocinetica in condizioni di utilizzo massimo supporteranno la supplemental New Drug Application (sNDA) per la dermatite atopica, che includerà anche i risultati degli studi di fase III ADORING 1, 2 e 3 in corso in soggetti di età dai 2 anni in vanati. L’azienda prevede di annunciare i risultati dei trial ADORING 1 e 2 nella prima metà del 2023.

Lo scorso maggio la crema con tapinarof all’1% ha ricevuto l’approvazione da parte della Fda per il trattamento della psoriasi a placche degli adulti, rendendo il prodotto la prima nuova entità chimica topica lanciata per la psoriasi negli Stati Uniti in oltre 25 anni. La crema ha mostrato un effetto mediano di remissione della psoriasi fuori trattamento di circa 4 mesi, con una risposta duratura senza evidenza di tachifilassi (perdita di risposta) durante la terapia, come dimostrato negli studi clinici fino a 52 settimane.

Referenze

Dermavant Sciences press release.

Maximal use study of tapinarof cream, 1% in pediatric subjects with extensive atopic dermatits. Clinicaltrials.gov. Identifier: NCT05186805.