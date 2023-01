Chinny pubblica il nuovo singolo “Adesso”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Adesso” il nuovo singolo di CHINNY

Si intitola “Adesso” ed é il nuovo singolo di CHINNY prodotto da Danilo Amerio, il secondo brano dall’esordio dell’anno scorso con “L’ultma” ora con oltre 135mila stream.

Un brano inedito che “accusa” il tempo, che scorre indisturbato attorno a noi, di cambiare tutto, anche le emozioni nei confronti della persona per cui ora, come dice la canzone “Brucia il petto se ti penso”. I branni di CHINNY sono quasi tutti autobiografici e di questo singolo l’artista ci rivela: “Spoiler alert: io e il ragazzo della canzone non ci siamo fidanzati e ora il tempo ha cambiato di nuovo le carte in tavola e credo di avere una mano migliore.” Il nuovo singolo “Adesso” esce su etichetta SENZA BASE Records ed è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitali.

Ascolta il brano: https://bfan.link/adesso-1

Marta Chinello, in arte CHINNY, è una cantautrice nata il 20 marzo 2000 a Milano, in una famiglia di impresari di pompe funebri. Gli anni della sua adolescenza le daranno molti spunti per iniziare a scrivere e comporre brani inediti, ma prima parteciperà a numerosi concerti, concorsi e programmi tv come solista, in un duo acustico e in diverse band. Fino al 2015, quando inizia come cantautrice la collaborazione con Danilo Amerio, celebre autore di successi come “Donna con te”. Dopo sei anni di formazione e lavoro in sordina, nel novembre 2021 pubblica il suo primo singolo “L’ultima” da lei composto; e a distanza di un anno esatto, rilascia il secondo inedito intitolato “Adesso”.