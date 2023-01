L’Italia dovrà installare ulteriori 95 GWh di accumulo entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi del piano UE: Beghelli lancia la stazione energetica del futuro

I sistemi di accumulo di energia installati in Italia hanno raggiunto una capacità massima di 1.816 MWh al 30 settembre 2022, secondo l’Osservatorio sistemi di accumulo di ANIE Federazione, mentre secondo il piano della UE “Pronti per il 55%”, per accopagnare lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese saranno necessari ulteriori 95 GWh di accumuli entro il 2030.



Beghelli entra quindi in un mercato con un enorme potenziale di crescita con Beghelli Solare, una linea di prodotti per l’accumulo di energia solare che permette di ottimizzare l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici, consentendo un risparmio energetico in bolletta e proteggendo le famiglie e le aziende dai continui aumenti di prezzo dell’energia elettrica.



Beghelli Solare risponde pienamente agli obiettivi ambientali e di risparmio energetico dell’Unione Europea esplicitati nell’European Green New Deal in quanto permette di consumare solo l’energia solare necessaria e di immagazzinare quella in eccesso, riducendo al contempo le emissioni legate alle fonti fossili.



Grazie ai sistemi di accumulo Beghelli, utilizzabili sia dalle famiglie sia dalle aziende, l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici viene convogliata alle utenze per l’autoconsumo immediato, mentre la parte restante viene immagazzinata nelle batterie ed è utilizzabile quando l’impianto non sta producendo, ad esempio quando il cielo è nuvoloso e nelle ore serali, proprio quando è maggiore il bisogno.



“Da sempre siamo attenti ai temi ambientali e al risparmio energetico. Il passaggio alle fonti rinnovabili è l’unica via possibilie per garantire un futuro al pianeta e soprattutto ai nostri figli,” ha commentato Gian Pietro Beghelli, Presidente del Gruppo Beghelli. “Questi prodotti permettono però anche di ridurre in maniera consistente la bolletta energetica per famiglie e imprese, un risultato importante in tempi di iperinflazione”.



Per maggior informazioni: https://www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/descrizione-sistemi/accumulo-solare-197891.