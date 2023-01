Previsioni meteo 17 gennaio 2023: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 17 gennaio 2023: piogge diffuse e neve sui rilievi appenninici delle regioni centro-meridionali

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia dopo una lunga fase anomala iniziata prima di Natale. Anche nella giornata di oggi avremo infatti piogge diffuse e neve, anche abbondante, sui rilievi alpini e appenninici. Le precipitazioni interesseranno specialmente le regioni del Centro e del Sud, mentre al settentrione è atteso un peggioramento in serata.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso dei prossimi giorni la Penisola Italiana continuerà ad essere interessata da un flusso di correnti umide le quali produrranno molte precipitazioni al Centro-Nord, specie sul versante tirrenico e lungo l’arco alpino. Nevicate abbondanti attesi sulle montagne, intorno alle quote medie in Appennino e a quote piuttosto basse sulle Alpi. Diverse ipotesi mostrano poi ancora un flusso di aria fredda diretto verso il Mediterraneo ma questa volta di stampo artico. Temperature in ulteriore calo e non esclusa neve fino a quote prossime al piano al Nord e collinari al Centro-Sud.

Intanto per oggi, martedì 17 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve fino a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con fiocchi localmente fino in pianura. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitzioni sparse. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino nuvolosità in transito con piogge sparse e temporali, neve in Appennino oltre i 1000 metri, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche ai settori adriatici. In serata insiste il maltempo con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e temporali sparsi con neve in Appennino a quote medie, più asciutto su settori adriatici e Sicilia. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutti i settori. In serata ancora piogge e temporali su tutte le regioni con neve sui rilievi. Venti moderati oforti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .