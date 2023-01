Longchamp e Stéphanie D’heygere insieme per una nuova collezione

Insieme alla designer di gioielli e accessori Stéphanie D’heygere, Longchamp propone una collezione gender free dedicata alla mobilità e all’inclusione

n collaborazione con la designer di gioielli e accessori Stéphanie D’heygere, Longchamp propone una collezione dedicata alla mobilità e all’inclusione. Attraverso questa capsula gender free, Le Pliage® e la sua ingegnosità continuano a sorprendere, facilitando la vita quotidiana con una gamma di articoli che si adattano, si trasformano e si ripiegano in un batter d’occhio, il tutto in un’ottica di sostenibilità.

Per questa seconda collaborazione (la prima risale al 2019 e non era stata distribuita in Italia), Sophie e Stéphanie hanno utilizzato il nylon riciclato per realizzare un assortimento di borse, prêt-à-porter e accessori. Tutti gli articoli sono pieghevoli, impermeabili, gender free e contraddistinti dall’iconica patta in cuir de Russie. Nella sua idea di trasformazione dei concetti, Stéphanie D’heygere prende spunto da oggetti funzionali del quotidiano urbano, come poncho, ombrelli, pantaloni e cappelli da pioggia per infondere loro un’ingegnosità inaspettata. Anche le borse sono assolutamente funzionali: tutte trasformabili e multiuso.

La capsule è declinata in una palette piuttosto sobria (blu navy, bianco, nero e fucsia) per poi svelare un motivo panthère come tocco di fantasia.

Resterà in vendita fino al 23 gennaio presso 10 Corso Como a Milano e gli store Longchamp in tutta Italia.