Tumori testa-collo: anti IL-2 sperimentale promettente

Tumori della testa e del collo: secondo nuovi studi un anti IL-2 sperimentale è promettente se abbinato al pembrolizumab

I primi dati clinici di una combinazione di un biologico a base di interleuchina 2 (IL-2) sviluppato dalla biotech di Boston Cue Biopharma, CUE-101, e di pembrolizumab mostrano che il trattamento è efficace nei pazienti con tumore della testa e del collo ricorrente/metastatico HPV16+. I dati provvisori di fase I sono stati presentati al 37° meeting annuale della Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) a Boston.

La combinazione ha generato un tasso di risposta globale del 40% e un tasso di beneficio clinico del 70% nei primi 10 pazienti, ha riferito l’azienda con una nota. Nei cinque pazienti con risposte parziali si è registrata una riduzione del tumore compresa tra il 35% e il 69%. I dati sulla sopravvivenza globale mediana di questi pazienti sono stati superiori del 50% rispetto all’attuale standard di cura con la terapia anti-PD-1.

L’attuale standard di cura per questa indicazione è pembrolizumab da solo o in combinazione con la chemioterapia.

I dati hanno messo Cue sulla buona strada per definire un potenziale studio registrativo in monoterapia entro la metà del 2023.

Rispetto ad altri farmaci a base di IL-2, secondo l’azienda CUE-101 sfrutta il “potere immunostimolante naturale dell’IL-2”,. Il farmaco viene somministrato attraverso l’uso dell’antigene HPV e l’approccio ingegnerizzato dell’IL-2 che attiva le cellule T CD8+ citotossiche.

Christine Chung, presidente del dipartimento di oncologia testa e collo presso il Moffitt Cancer Center e ricercatore principale dello studio di fase I, ha dichiarato a BioSpace che i primi dati di risposta globale hanno dimostrato che CUE-101 può migliorare il trattamento standard per i pazienti affetti da tumore della testa e del collo HPV+.

A causa dell’elevata recidiva della malattia per questo tipo di tumore, Chung ha dichiarato che vi è un’urgente necessità di migliorare le opzioni terapeutiche. “Molti nuovi agenti terapeutici con forti motivazioni scientifiche non sempre si rivelano efficaci in clinica. Quindi, quando abbiamo visto un segnale di efficacia precoce con un profilo di tossicità favorevole, sono rimasto piacevolmente sorpreso”, ha detto Chung.

Ken Pienta, Chief Medical Officer ad interim di Cue Biopharma, ha aggiunto: “Questi nuovi dati del nostro studio di combinazione dimostrano le prime evidenze dell’attività meccanicistica complementare di CUE-101 con pembrolizumab. Inoltre, il tasso di beneficio clinico sostenuto con CUE-101 come monoterapia è molto incoraggiante e continua a dimostrare il proof-of-concept di CUE-101 come agente singolo. Nel complesso, i dati dimostrano il potenziale di CUE-101 nel fornire ai pazienti un tasso di beneficio clinico migliore e con una tossicità inferiore rispetto all’attuale standard di cura. Siamo impazienti di continuare a valutare i dati dello studio, oltre a definire il potenziale studio registrativo per CUE-101, che prevediamo per la metà del 2023”.

Oltre ai dati intermedi di Fase I di prima linea, Cue ha presentato i dati a lungo termine dello studio di Fase Ib di monoterapia di CUE-101 come trattamento di terza linea in questa indicazione.

I dati hanno dimostrato che come agente singolo, CUE-101 ha generato un tasso di beneficio clinico complessivo del 42%, superiore del 50% rispetto all’attuale standard di cura per i pazienti di seconda linea.

Il poster fornirà anche un aggiornamento dello studio di Fase 1b in corso, completamente arruolato, che valuta la monoterapia CUE-101 come terapia di terza linea e successiva nella stessa popolazione di pazienti. Inoltre, l’azienda presenterà due poster che illustreranno il disegno dello studio di Fase 1 in corso per la valutazione del suo secondo candidato a base di IL-2, CUE-102, per il trattamento dei tumori maligni positivi al tumore di Wilms 1 (WT1+), e i dati preclinici relativi al suo effetto meccanico in vitro e in vivo.

“Siamo molto incoraggiati dal tasso di risposta globale osservato finora nello studio con CUE-101 e dal suo potenziale di miglioramento dello standard di cura per i pazienti affetti da tumore della testa e del collo HPV+”, ha dichiarato Chung,. “C’è un urgente bisogno di opzioni terapeutiche più efficaci e durature con minori effetti collaterali, dato che più della metà dei pazienti con HNSCC ricorrente/metastatico che ricevono l’attuale standard di cura va incontro a progressione della malattia. Sono ansioso di seguire i promettenti dati clinici di CUE-101”.

Anish Suri, presidente e direttore scientifico dell’azienda, ha sottolineato che la differenza principale tra CUE-101 e CUE-102 è nell’epitopo delle cellule T specifiche per il tumore. I dati presentati alla SITC dimostrano la “versatilità e modularità” della piattaforma dell’azienda per il trattamento del cancro.

“Questa somiglianza, insieme ai nostri dati preclinici che hanno dimostrato la capacità di CUE-102 di suscitare un’espansione selettiva delle cellule T specifiche per il tumore WT1, ci fa ritenere che il profilo di tollerabilità e l’attività clinica siano potenzialmente positivi”, ha dichiarato Suri in un comunicato.