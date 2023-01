Sclerosi multipla: cladribina non influisce sul vaccino Covid

I pazienti con sclerosi multipla trattati con cladribina mantengono una positiva risposta sierologica al vaccino Covid dopo la seconda e terza dose

I pazienti con sclerosi multipla (SM) trattati con cladribina compresse hanno mantenuto una risposta sierologica specifica positiva al vaccino dopo la seconda e la terza dose booster di vaccino a mRNA anti-SARS-CoV-2. Lo dimostrano i dati di uno studio condotto da ricercatori israeliani e presentato al Congresso dell’ECTRIMS 2022.

Dati finora limitati sulla risposta umorale a lungo termine

«I pazienti affetti da SM ricevono trattamenti immunomodulatori, che possono influenzare la loro capacità di mantenere la risposta sierologica specifica del vaccino nel tempo» ha premesso il principale coautore dello studio, Ariel Rechtman, della Hebrew University, Hadassah – Medical Center, Jerusalem (Israele).

«I pazienti con SM trattati con cladribina compresse hanno sviluppato una risposta sierologica positiva dopo due dosi di vaccino a mRNA anti-COVID-19. Tuttavia, ci sono solo dati limitati riguardanti l’effetto delle compresse di cladribina sulla risposta umorale a lungo termine dopo il secondo e il terzo richiamo» ha aggiunto.

Pertanto, Rechtman e colleghi hanno testato la risposta sierologica a SARS-CoV-2 in controlli sani (HC) e in pazienti con SM trattati con cladribina compresse 3 settimane e 6 e 9-12 mesi dopo la seconda dose e 1 e 3-6 mesi dopo la terza dose di richiamo del vaccino mRNA BTN162b2.

Positivi riscontri, simili a quelli dei volontari sani

«I soggetti HC (n=27) e i pazienti SM trattati con cladribina (n=24) hanno avuto una risposta sierologica positiva al 100% contro la proteina spike SARS-CoV-2 3 settimane dopo la seconda dose di vaccino (13041+/-9411 AU/mL e 10554+/-11405 AU/mL rispettivamente)» ha affermato il ricercatore.

«Trentacinque dei 36 pazienti con SM trattati con cladribina compresse e il 100% (46/46) degli HC hanno avuto una risposta sierologica positiva fino a 10 mesi dopo la seconda dose di vaccino» ha proseguito. «Inoltre, tutti i pazienti trattati con cladribina compresse con SM (22/22) e gli HC (24/24) hanno avuto una robusta risposta sierologica positiva dopo il terzo vaccino con una risposta umorale positiva fino a 6 mesi».

Un mese dopo la terza dose di vaccino i livelli di IgG erano significativamente più bassi nei pazienti trattati con cladribina compresse rispetto agli HC (15598+11313 vs 26394+11335, p < 0,01). Sei mesi dopo il secondo vaccino e 3-6 mesi dopo il terzo vaccino non c’è stata differenza nei livelli di IgG tra i gruppi (1088,0+/-1072,0 vs 1153,0+/-997,1, p = 0,79; 5234 + 4097 vs 11198 + 14679, p = 0,4).

I messaggi-chiave



I pazienti SM trattati con cladribina compresse hanno mantenuto una specifica risposta sierologica positiva dopo la seconda e terza dose del vaccino mRNA BNT162b2.

In tutti i partecipanti, la terza dose di vaccino è risultata in una robusta risposta sierologica aumentata; comunque, la risposta media nei pazienti SM trattati con cladribina compresse è risultata inferiore rispetto a quella dei volontari sani.

Fonte:

