Previsioni meteo 16 gennaio 2023: piogge e nevicate sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 16 gennaio 2023: l’Inverno torna protagonista con piogge diffuse e neve a quote medio-basse

Dopo un mese anomalo con anticicloni dominanti e temperature molto miti per il periodo, l’Inverno torna finalmente ad interessare anche le latitudini centro-meridionali europee. Lo spostamento verso il vicino Atlantico dei massimi pressori, aprirà infatti la strada alla discesa di masse d’aria fredde verso l’Europa centro-meridionale. Nella giornata di oggi le prime avvisaglie: avremo condizioni meteo instabili da Nord a Sud con piogge e nevicate a quote via via sempre più basse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS correnti dapprima polari-marittime ed a seguire con contributo artico transiteranno la prossima settimana anche sull’Italia, portando una fase decisamente invernale. E’ atteso maltempo prettamente invernale su gran parte del Paese, con tanta neve in arrivo sulle Alpi, fino a bassa quota, ed Appennino centro-settentrionale. Le temperature si porteranno dapprima in media ed a seguire al di sotto, specie al centro-nord.

Intanto per oggi, lunedì 16 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi soprattutto sui settori centro-occidentali, più asciutto sul Piemonte. Al pomeriggio ancora fenomeni anche intensi su Triveneto ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. In serata insistono le precipitazioni sorpattutto tra Veneto ed Emilia Romagna. Neve in calo fino a quote collinari. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi, più asciutto sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve abbondante sull’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni diffusi specie sui settori occidentali. Neve in calo fin verso gli 800-1000 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e acquazzoni sparsi su Sardegna, Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo sui settori tirrenici e sulla Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata tempo instabile con precipitazioni sparse su tutte le regioni. Neve in calo fin verso i 1200-1400 metri. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in calo al Nord e al Centro, in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .