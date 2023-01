Luca Caperna online con la nuova versione di “Ma con te”

“Ma con te”, il nuovo singolo di Luca Caperna, è disponibile online con la nuova versione su tutte le piattaforme digitali

Il cantautore Luca Caperna presenta la nuova versione del suo brano Ma con te, disponibile in tutti gli store digitali. Il singolo, registrato interamente in casa, preannuncia l’uscita tra qualche mese del nuovo album del cantautore ciociaro, una raccolta di alcuni suoi brani storici completamente riarrangiati.

Pubblicato nella sua versione originale nel Dicembre del 2013, Ma con te rappresenta il brano di chiusura dell’album Ma se chiudi gli occhi, il primo disco in assoluto pubblicato da Caperna.

Come è nato il brano e come nasce l’idea di riproporlo in una versione riarrangiata? Luca Caperna ce lo spiega: “Ho iniziato a scrivere Ma con te nel Gennaio del 2013, durante una passeggiata in un giorno di pioggia. In quel periodo ero solito passeggiare spesso il pomeriggio dopo scuola. Camminando mi vennero in mente la melodia del brano e le parole del ritornello, ma dal momento che ancora non sapevo suonare la chitarra, rimasi per lungo tempo solo con parte del testo e con un’idea imprecisata di melodia in testa. Solo dopo diversi mesi ho finalmente completato il brano, quando ho scritto per intero il testo e l’ho accompagnato con i primi accordi di chitarra che avevo da poco imparato. I mesi precedenti non erano stati troppo facili. Avevo interrotto una relazione molto importante e questo ha sicuramente influenzato la stesura di Ma con te, che divenne un brano romantico che raccontava la fine improvvisa di un amore, cercando però di mascherarla dietro promesse felici e innocenti, il tutto accompagnato da una melodia orecchiabile. Ho deciso a distanza di anni di riproporre questo brano sotto una nuova luce perché comunque rappresenta molto i miei inizi musicali, e dal momento che ho intenzione di pubblicare prossimamente una raccolta di miei brani completamente riarrangiati, una canzone come Ma con te non può sicuramente mancare”.

ASCOLTA MA CON TE (NUOVA VERSIONE) Spotify: https://open.spotify.com/track/3OvSp600frreBcL1JIFeda?si=f9c0a55801014022