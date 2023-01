Fabrizio Ruggeri del Cnr-Imati nuovo presidente dell’ISI

Fabrizio Ruggeri dell’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche (Imati) del Cnr è il prossimo President-Elect dell’International Statistical Institute (ISI)

Fabrizio Ruggeri, dirigente di ricerca presso l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche (Imati) del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano, è ufficialmente il prossimo President-Elect dell’International Statistical Institute (ISI) per il mandato 2023-2025, dopodiché ricoprirà la carica di Presidente dal 2025 al 2027.

L’ISI, insieme alle sue sette associazioni tematiche affiliate, è la più importante organizzazione statistica a livello internazionale: fondata nel 1885, ha sede a L’Aia (Paesi Bassi) e ha uno status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite dal 1948. L’ISI è un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro con oltre 4.500 membri provenienti da oltre 100 Paesi, la cui missione è quella di guidare, favorire e promuovere la comprensione, lo sviluppo e il miglior uso della statistica in tutto il mondo, costituendo la principale rete globale per la comunità statistica.

Fabrizio Ruggeri (Laurea in Matematica in Milano, Master in Statistica a Carnegie Mellon, Dottorato in Statistica a Duke) è ricercatore al Cnr dal 1988, dove era già stato precedentemente per lavorare sulla sua tesi di laurea e, successivamente, per una borsa di studio. È stato Presidente di ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), ISBA (International Society for Bayesian Analysis) e ISBIS (International Society for Business and Industrial Statistics), ed è Past Vice President di ISI. È Fellow dell’IMS (Institute of Mathematical Statistics), dell’ASA (American Statistical Association) e dell’ISBA (che gli ha conferito anche la prima Zellner Medal), e Honorary Member dell’ENBIS. È Editor-in-Chief di Applied Stochastic Models in Business and Industry e Wiley StatsRef, un’enciclopedia online. Dal 2004 è direttore della scuola estiva di statistica bayesiana applicata (ABS) organizzata dal Cnr-Imati e Chair del ciclo di workshop su Bayesian Inference in Stochastic Processes. È autore di oltre 200 articoli (di cui 120 su riviste con recensore) e autore/curatore di 6 libri. I suoi interessi sono principalmente in statistica bayesiana e nell’analisi delle decisioni, in particolare per quanto riguarda la robustezza, i processi stocastici e le applicazioni industriali, principalmente in affidabilità. I suoi interessi coprono anche altre aree, in particolare la funzione di concentrazione, le wavelets e, più recentemente, le frodi in ambito sanitario a l’adversarial risk analysis.

