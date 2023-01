YOCABÈ porta i beauty device su Zalando e crea una nuova categoria che raccoglie dispositivi per il settore bellezza: depilatori, spazzolini e rasoi elettrici

Yocabè, l’azienda che aiuta i brand a vendere di più e meglio sui marketplace di tutto il mondo, porta i beauty device su Zalando. Nasce così una nuova categoria, il “Beauty elettronico”, che raccoglie dispositivi per il settore bellezza – depilatori, spazzolini e rasoi elettrici -, grazie alla collaborazione fra l’innovativa azienda leader nella vendita online su marketplace e la multinazionale americana di beni di largo consumo Procter & Gamble. Fra le attività di YOCABÈ, anche la realizzazione di due “brand home” per OralB e Braun, i primi marchi che inaugurano la nuova sezione.

I beauty device crescono del +11,8% ogni anno

Cresce, quindi, l’attenzione di YOCABÈ sul settore dei beauty device, un mercato in grande ascesa che secondo una delle più recenti analisi valeva, alla fine del 2021 a livello mondiale, già oltre 34 miliardi di dollari e che punta a toccare i 70,89 miliardi di dollari nel 2030 con un’accelerazione anno su anno del +11,8%. Un segmento che è cresciuto di pari passo con la maggiore attenzione verso la cura della pelle, sicuramente da parte dei giovani, ma anche di uomini e donne sempre più attenti all’estetica. Fra i dispositivi più venduti al mondo quelli per la depilazione e in costante crescita quelli anti-età.

Zalando: “the place to be”

Una nuova collaborazione capace di intercettare uno dei grandi trend del mercato e che vede YOCABÈ nel ruolo di facilitatore tecnologico fra due attori leader ciascuno per il proprio settore – Zalando e P&G. La partnership rientra anche nelle strategie di diversificazione dei canali di vendita digitale che sempre più brand mettono in atto per colpire nuove categorie di consumatori e per evitare di polarizzare le proprie attività solo su un singolo marketplace. “Dall’analisi realizzata da YOCABÈ per la Mappa dei marketplace 2022, infatti – racconta il founder dell’azienda Vito Perrone – emerge chiaramente che, benché Amazon resti uno dei canali preferiti dal consumatore, il mercato non è affatto statico e proprio Zalando si conferma uno dei marketplace che cresce di più in Europa, al 4° posto fra i più utilizzati in Italia e in ascesa in Francia con un +54% sull’anno precedente”.

Creare una categoria che non esisteva

Sulla partnership Perrone aggiunge: “Questo progetto ci ha visti ancora una volta portare innovazione sui marketplace europei con una collaborazione strategica tra Zalando, noi e il nostro partner P&G. Negli scorsi mesi il nostro team ha lavorato con i rispettivi team per creare un’offerta Direct2Consumer per una categoria che ancora non esisteva su Zalando. Farlo con chi ha definito questa categoria, P&G, è stato essenziale”. E ha concluso: “Siamo riusciti a creare un’offerta ricca e competitiva per i tanti clienti fidelizzati di Zalando che finalmente potranno acquistare anche i prodotti di ‘beauty elettronico’ dal loro marketplace preferito. Nei prossimi mesi ci aspettiamo che questa categoria, così come la categoria ‘beauty’ più in generale, si svilupperà sempre più sul marketplace leader per il fashion in Italia ed Europa, il nostro obiettivo sarà ancora una volta quello di affiancare i brand del settore per creare la migliore offerta D2C per gli oltre 50 milioni di clienti di Zalando”.