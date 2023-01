“Wires” è il nuovo singolo di Henry Beckett

Fuori il nuovo singolo di Henry Beckett. “Wires”, cavi intrecciati che guidano i nostri pensieri e le nostre emozioni con una rete complicatissima di connessioni

Esce il nuovo singolo di Henry Beckett. “Wires”, fili, cavi intrecciati dentro di noi che guidano i nostri pensieri e le nostre emozioni attraverso una rete complicatissima di connessioni. Spesso il loro funzionamento sfugge alla nostra comprensione al punto da lasciarci disorientati e in balia degli eventi. In questi casi non riusciamo più a spiegare cosa ci sta accadendo interiormente. Sembra che tutto vada in cortocircuito. Il nuovo singolo di Henry Beckett racconta di questi momenti in modo malinconico, perché il cantautore li associa a qualcosa di estremamente positivo che teme di star perdendo: il dolce bruciare e la confusione interiore causati da un amore intenso e profondo. Tuttavia, anche il più grande incendio è destinato a spegnersi, lasciando, in questo caso, tracce che non si vorranno dimenticare.

“Ho scritto Wires riflettendo sull’armonia che tristezza e gioia creano insieme quando un giovane amore, significativo e segnante, giunge agli sgoccioli”

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3TLovAP