Machine Gun Kelly alla Rfc Arena di Reggio Emilia nel 2023

Machine Gun Kelly torna in Italia: appuntamento il 23 giugno alla Rfc Arena di Reggio Emilia (Campovolo), dove sul palco salirà anche Blanco

Torna in Italia Machine Gun Kelly, la voce di punta del pop-punk internazionale: l’annuncio arriva a neanche due mesi dal grande successo del concerto al Mediolanum Forum di Milano dello scorso 27 settembre (andato sold out): il cantante nominato ai Grammy si esibirà il 23 giugno alla Rfc di Reggio Emilia (Campovolo) il 23 giugno nell’ambito della manifestazione denominata One more fest, che unisce artisti nazionali e internazionali, dove salirà sul palco anche l’idolo delle ragazzine di tutta Italia, Blanco (che con il suo Blu Celeste tour ha totalizzato 35 date interamente sold out).

Due star uniche, dunque, si esibiranno insieme in un’unica data, prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners: Machine Gun Kelly (nome d’arte di Colson Baker) e Blanco saranno i principali nomi principali della kermesse del 23 giugno.

LEGGI ANCHE: Blanco live negli stadi nel 2023. Tutte le info su date e biglietti

ECCO QUANDO COMPRARE I BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e www.friendsandpartners.it.

L’ASCESA DI MACHINE GUN KELLY

Machine Gun Kelly, si legge in una nota, ha raggiunto la massima notorietà grazie alla pubblicazione dell’acclamato album Rock/Pop Punk “Tickets to My Downfall” (disco di platino) nel 2020, raggiungendo la prima posizione della Billboard 200. Sempre per Billboard le 18 tracce di “Tickets to My Downfall” sono entrate nella classifica di Hot Rock Songs e i singoli “Bloody Valentine” e “My ex’s best friend” – entrambi platino – hanno raggiunto le prime posizioni della Hot Alternative Songs.

Nel 2022 ha pubblicato il suo secondo album “Mainstream Sellout”, secondo progetto ad entrare nella prima posizione della Billboard 200 consolidando il suo status dell’artista. L’album è stato nominato ai Grammy Awards 2023 come Best Rock Album ed è stato supportato dal SOLD OUT del Tour in Nord America ed Europa che lo ha visto esibirsi nei principali stadi e arene. La tappa statunitense è finita nella sua città natale di Cleveland al FirstEnergy Stadium esibendosi davanti a 50.000 fan, rendendolo il primo e unico nativo dell’Ohio a esaurire lo stadio. A partire dal 2022, MGK ha registrato un record di 45 presenze nella classifica Hot Rock & Alternative Songs, il massimo risultato tra tutti gli artisti solisti. Per il suo contributo alla musica, è stato nominato nella 2022’s Time 100 Next, una lista che onora le personalità emergenti di tutto il mondo che stanno plasmando il futuro, influenzando le generazioni future. L’icona che sfida i confini dei generi ha accumulato numerosi premi nel corso della sua carriera tra cui “US Artist About to Go Global” agli MTV EMA del 2012, MTV’s 2012 Premio “Breaking Woodie”, 2013 “Woodie of the Year”, “Best Rock Artist” per gli AMA 2021 e 2022, “Top Rock Album” e “Top Rock Artist” per i Billboard Music Awards 2021, MTV VMA 2020 e 2021 per “Best Alternative Video”, un iHeart Radio Award 2021 per “Alternative Rock Album of the Year” e “Alternative Artist of the year” del 2022.

IL SUCCESSO DI BLANCO

All’anagrafe Riccardo Fabbriconi, Blanco ha raggiunto in quest’ultimo anno diversi traguardi e successi, diventando una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Con un tour che lo ha visto esibirsi in tutta Italia vendendo oltre 350.000 biglietti, l’artista ha annunciato da poco la lavorazione di un nuovo album e due prestigiosi appuntamenti nel 2023 negli stadi prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners: martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Un nuovo importante traguardo per Blanco, che ha collezionato in meno di due anni 49 dischi di platino e 3 dischi d’oro e che con il suo disco d’esordio, Blu celeste, ha totalizzato a oggi oltre un miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme.