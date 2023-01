Francesco Leone protagonista sul set di “Fosca Innocenti”

Francesco Leone è tornato su Canale5 con le nuove puntate della fiction “Fosca Innocenti” che vede protagonista principale l’attrice Vanessa Incontrada

Dopo il grande successo di critica e ascolti, Francesco Leone torna su Canale5 con le nuove puntate della fiction “Fosca Innocenti” che vede protagonista principale l’attrice Vanessa Incontrada.

Anche in questa seconda stagione, Leone vestirà i panni di Pino Ricci, giovane agente e unico uomo della squadra di Fosca. Siciliano DOC, l’agente Ricci, nel cuore e nella mente, ha solo la Sicilia e la sua Penelope (Giulia Todaro), la fidanzata lontana, tanto gelosa quanto ciarliera, che lo tartassa di videochiamate. I due sono in una fase molto delicata del loro rapporto, che avrebbe bisogno di una svolta, ma lui non si decide ad affrontare determinati passi. Cosa farà a questo punto l’impaziente Penelope? Rimarrà in attesa o cercherà di dare una scossa al suo innamorato indeciso?

Sul lavoro Pino fornisce spesso un valido aiuto da dietro la scrivania, eseguendo ricerche fruttuose al pc e presentando elementi interessanti nella gestione dei casi. Simpatico e arguto, durante la prima stagione ha dimostrato alle sue colleghe donne di possedere un discreto intuito e di essere un bravo poliziotto anche fuori dall’ufficio.

“Quello di Pino è un personaggio che prova un po’ a superare le sue paure: se lo scorso anno il blocco era legato ai timori di entrare in azione sul campo, quest’anno farà i conti con una situazione sentimentale che lo metterà particolarmente in crisi” racconta Leone. Che, a proposito del suo ritorno sul set, aggiunge: ”Tornare a collaborare con questo team è stata una grande emozione, ho provato quella sensazione tipica di quando si torna a casa, in famiglia, insieme a persone a cui si vuol bene. E il tempo è letteralmente volato!”. In attesa di assistere all’imminente debutto di Francesco Leone sul grande schermo con il film “Sicilian Holiday”, diretto da Michela Scolari e coprodotto dal premio Oscar Adam Leipzig, non resta che seguire ogni venerdì, alle 21.20 su Canale 5, l’evoluzione dell’agente Pino Ricci nella serie “Fosca Innocenti”.

La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vedrà nel cast nuovi arrivi quali Giovanni Scifoni, Sergio Múniz, Maria Chiara Centorami, Caterina Signorini e Cesare Bocci, oltre alle altre grandi conferme dalla prima stagione come Francesco Arca, Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Claudio Bigagli e Irene Ferri. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto di serie di Dido Castelli e Graziano Diana, sceneggiature di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.