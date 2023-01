Clostridioides difficile: nuova terapia promettente

SER-109, una terapia sperimentale a base di microbioma orale, è stata ben tollerata e ha ridotto durevolmente i tassi di infezione ricorrente da Clostridioides difficile

SER-109, una terapia sperimentale a base di microbioma orale, è stata ben tollerata e ha ridotto durevolmente i tassi di infezione ricorrente da Clostridioides difficile per 24 settimane, con benefici mostrati già dalla settimana 2. E’ quanto evidenziano i risultati di uno studio americano pubblicato su JAMA.

SER-109 (Seres Therapeutics) è una capsula orale preparata da feci sane di donatori contenenti spore Firmicute dormienti che vengono attivate nel tratto gastrointestinale inferiore.

Ha ricevuto le designazioni di farmaco orfano e terapia rivoluzionaria dalla FDA nel 2015 e i dati precedenti mostrano la prevenzione della recidiva dell’infezione da C. difficile (CDI) in un precedente studio di fase 1b, con l’86,7% dei pazienti che ha raggiunto l’endpoint primario.

Nel 2016, tuttavia, il farmaco non è riuscito inaspettatamente a ridurre il rischio relativo di recidiva di CDI in uno studio di fase 2, che secondo l’azienda che lo sta sviluppando potrebbe essere stato influenzato da una diagnosi errata di CDI ricorrente e da un dosaggio non ottimale in alcuni partecipanti allo studio.

Nel 2017, l’FDA ha consentito a Seres di condurre un nuovo studio di fase 2. Hanno concordato un nuovo disegno, in cui i ricercatori hanno assegnato in modo casuale i pazienti con CDI multiple ricorrenti a ricevere SER-109 o placebo.

La diagnosi ricorrente di CDI è stata confermata dal test della citotossina di C. difficile per garantire una misurazione accurata della CDI.

All’inizio di quest’anno, i dati di uno studio di fase 3 pubblicato sul New England Journal of Medicine hanno mostrato che SER-109 era superiore al placebo nel ridurre il rischio di recidiva di CDI tra i pazienti con tre o più episodi (12% contro 40%; RR=0,32; IC 95%, 0,18-0,58).

L’analisi corrente ha valutato gli endpoint secondari prespecificati degli eventi avversi e la durata della risposta per 24 settimane.

Per lo studio, Stuart H. Cohen, capo della divisione delle malattie infettive e direttore dell’Epidemiologia ospedaliera e del controllo delle infezioni presso l’Università della California Davis Health, e colleghi hanno assegnato in modo casuale 182 pazienti con CDI ricorrente (3 episodi di CDI entro 12 mesi) a ricevere quattro capsule di SER-109 o placebo al giorno per 3 giorni. Le comorbidità erano comuni tra i pazienti, con un punteggio medio dell’indice di comorbidità Charlson di 4,1 nel gruppo SER-109 e 4,2 nel gruppo placebo, secondo i ricercatori.

Una percentuale significativamente più bassa di pazienti nel gruppo SER-109 presentava CDI ricorrenti alle settimane 4, 8, 12 e 24 rispetto ai pazienti nel gruppo placebo.

Complessivamente, il 21,3% dei pazienti nel gruppo SER-109 ha avuto una CDI ricorrente durante il periodo di studio rispetto al 47,3% nel gruppo placebo.

Di coloro che avevano una CDI ricorrente, il 65,1% ha avuto una recidiva entro la settimana 4. Solo il 6,3% dei pazienti ha avuto una recidiva tra le settimane 12 e 24.

In termini di tollerabilità, gli eventi avversi emergenti dal trattamento che si sono verificati in almeno il 5% dei pazienti – e più frequentemente nel gruppo SER-109 – includevano distensione addominale, costipazione, diarrea e infezioni del tratto urinario, secondo Cohen e colleghi.

Quindici pazienti nel gruppo SER-109 e 19 nel gruppo placebo hanno manifestato gravi eventi avversi, nessuno dei quali è stato considerato correlato al farmaco, hanno riferito i ricercatori.

Un paziente in ciascun gruppo si è ritirato dallo studio a causa di gravi eventi avversi emergenti dal trattamento e un paziente nel gruppo SER-109 e due nel gruppo placebo hanno interrotto lo studio “secondario al peggioramento di condizioni preesistenti”, hanno scritto Cohen e colleghi. Dopo l’intervento si sono verificati tre decessi, ma nessuno era correlato al farmaco.

“Il vantaggio di SER-109 era evidente già nella settimana 2, evidenziando la necessità di una rapida riparazione del microbioma dopo aver completato gli antibiotici standard”, hanno scritto Cohen e colleghi. “Una limitazione dello studio era l’esclusione dei pazienti con prima recidiva, sebbene questo sottogruppo sia caratterizzato in modo simile dall’interruzione del microbioma. Questi dati supportano un ruolo potenziale per questo microbioma orale sperimentale nel trattamento dei pazienti con questa infezione debilitante”.

Stuart H. Cohen et al., Extended Follow-up of Microbiome Therapeutic SER-109 Through 24 Weeks for Recurrent Clostridioides difficile Infection in a Randomized Clinical Trial JAMA. Published online October 19, 2022. doi:10.1001/jama.2022.16476

