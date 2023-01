Obesità: buoni risultati per il nuovo farmaco di Amgen

Un farmaco sperimentale di Amgen, per ora noto con la sigla AMG 133, ha aiutato le persone obese a perdere fino al 15% del loro peso corporeo

Un farmaco sperimentale di Amgen, per ora noto con la sigla AMG 133, ha aiutato le persone obese a perdere fino al 15% del loro peso corporeo in un breve studio, un risultato che ha spinto l’azienda ad accelerarne lo sviluppo. AMG 133 è un agonista del GLP-1 combinato con un antagonista del recettore di un altro ormone metabolico chiamato polipeptide inibitore gastrico (GIP).

.

I dati provengono da un piccolo studio di Fase 1, concepito principalmente per testare la sicurezza e individuare la dose migliore del farmaco da sottoporre a ulteriori test. Amgen ha fornito solo una sintesi dei risultati.

Tuttavia, i risultati suggeriscono come AMG 133, potrebbe competere con i trattamenti di Novo Nordisk e Eli Lilly grazie al suo effetto rapido e al dosaggio mensile, meno frequente dei potenziali concorrenti.

Amgen ha arruolato 110 volontari nello studio, testando dosi basse e alte del farmaco rispetto a un placebo. Dopo 85 giorni, i pazienti a cui sono state somministrate tre basse dosi di AMG 133 a distanza di quattro settimane l’una dall’altra aveva perso il 7% del loro peso corporeo, mentre quelli a cui sono state somministrate tre alte dosi hanno perso il 15%. In confronto, i pazienti che hanno ricevuto il placebo hanno guadagnato poco più dell’1% di peso corporeo aggiuntivo. I ricercatori non hanno osservato alcun problema di sicurezza di rilievo e la maggior parte degli effetti collaterali sono stati “lievi e transitori”, ha dichiarato Amgen.

Sulla base di questi risultati, Amgen prevede di “avviare rapidamente” un programma di Fase 2 all’inizio del prossimo anno che prevede il reclutamento di diverse centinaia di pazienti, compresi quelli affetti da diabete e altri disturbi metabolici.

Sebbene AMG 133 non sia stato testato in modo estensivo o per un lungo periodo, i primi risultati suggeriscono che potrebbe confrontarsi favorevolmente con liraglutide e semaglutide di Novo e con il farmaco per il diabete tirzepatide di Lilly, che è in fase avanzata di sperimentazione come trattamento per la perdita di peso.

Sebbene il confronto tra i farmaci nelle varie sperimentazioni possa essere difficile, il trattamento giornaliero con liraglutide ha portato a una perdita di peso media di circa il 5%-7% dopo 56 settimane di sperimentazione di Fase 3, mentre il trattamento settimanale con semaglutide ha portato a una riduzione media del 10%-16% dopo 68 settimane. I pazienti che hanno ricevuto terzipatide nell’unico studio di Fase 3 completato sull’obesità hanno perso dal 16 al 23% del loro peso corporeo in 72 settimane.

La scorsa settimana, nel corso di una call dedicata ai risultati trimestrali, i dirigenti di Amgen si sono detti ottimisti sul fatto che AMG 133 possa distinguersi nonostante la concorrenza e il ritardo di qualche anno nello sviluppo. “Ci sono molte potenziali vie di differenziazione”, come la velocità con cui l’AMG 133 può aiutare i pazienti a perdere peso, la durata dei suoi effetti e la sua tollerabilità, ha dichiarato David Reese, responsabile della ricerca e sviluppo di Amgen.

Nel 2021, Novo ha registrato vendite combinate di farmaci per l’obesità pari a 8,4 miliardi di corone danesi, ovvero circa 1,3 miliardi di dollari. Nei primi nove mesi del 2022, l’azienda danese ha registrato vendite per 1,6 miliardi di dollari, un numero che avrebbe potuto essere più alto se non fosse che l’azienda ha avuto problemi a produrre forniture sufficienti di Wegovy.

Mounjaro, nel frattempo, è partito velocemente, con 187 milioni di dollari di fatturato globale nel suo primo trimestre completo sul mercato come trattamento del diabete.

Wegovy, Mounjaro e AMG 133 agiscono tutti sugli ormoni che aiutano a controllare la produzione di insulina. Ognuno di essi, tuttavia, agisce in modo diverso.

Dopo decenni di fallimenti, i farmaci per la perdita di peso sembrano finalmente pronti a diventare la nuova categoria di successo di Big Pharma. Bloomberg Intelligence ritiene che il mercato dei farmaci contro l’obesità negli Stati Uniti varrà da solo 12 miliardi di dollari nel 2028. Morgan Stanley Research ha recentemente previsto vendite globali per 54 miliardi di dollari entro il 2030. Questi nuovi farmaci offrono una perdita di peso più efficace e duratura rispetto alle pillole precedenti. Si stima che tra il 2013 e il 2016, negli Stati Uniti, solo il 3% di coloro che avrebbero potuto giovarsi di un farmaco contro l’obesità ne assumeva uno. Ma questi ambiziosi obiettivi di vendita saranno raggiunti solo se il settore medico supererà le barriere strutturali che ne impediscono l’uso, non ultima il costo di questi farmaci.