Metempsicosi festeggia 25 anni al Teatro Principe di Milano

Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, Zicky, Franchino e Luca Pechino: sabato 14 gennaio 2023 Metempsicosi al gran completo festeggia il suo 25esimo compleanno al Teatro Principe di Milano.

Da 25 anni Metempsicosi significa musica elettronica di indiscutibile qualità, un team che non ha eguali in Italia per la sua continuità di rendimento e per la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele ad una ben precisa filosofia artistica e sonora, riconoscibile ed inimitabile allo stesso tempo. Le sue serate regalano sempre emozioni inesauribili, grazie a dj e a vocalist che trasmettono sempre l’entusiasmo di chi ne sa ed ha ancora tanto da raccontare ed è pronto a farlo una volta di più sabato 14 gennaio 2023 al Teatro Principe di Milano, proponendo il meglio della musica elettronica di ieri, di oggi e di domani.

Nel dopoguerra il Teatro Principe di Milano è stato un indiscusso punto di riferimento sportivo e culturale. Il Teatro Principe fu sede di importantissimi incontri di boxe: sul suo ring sono saliti campioni assoluti quali Nino Benvenuti e Duilio Loi e nel 1960 fu tra le location scelte dal regista Luchino Visconti per girare il suo film “Rocco e i suoi fratelli”. Divenne poi sede di una banca e poi si trasformò per diversi anni nel locale Tropicana, per poi tornare alla sua denominazione originale nel 2019.

Il Teatro Principe e la sua nuova gestione iniziano il 2023 con Metempsicosi, pronti ad una serie di iniziative rivolte ad un pubblico giovane ed al cosiddetto divertimento sano, intelligente e consapevole.

Buon Compleanno Metempsicosi

Sabato 14 gennaio 2023 (dalle ore 22)

Teatro Principe

Viale Bligny 52 Milano

infoline 375.6217694

www.teatroprincipe.it

Ingresso da 17,25 a 46 euro + diritti di prevendita

Biglietti in vendita su ticketnation, ticketmaster e mailticket