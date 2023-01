Ipertensione: pillola con quattro componenti efficace

Ipertensione: una pillola con quattro componenti a dosaggio ultraridotto ha superato la monoterapia a dosaggio standard

Una pillola con quattro componenti a dosaggio ultraridotto ha superato la monoterapia a dosaggio standard nell’abbassare la pressione sanguigna, secondo i dati del piccolo studio randomizzato QUARTET USA presentato all’American Heart Association 2022 Scientific Sessions di Chicago.. La differenza non ha raggiunto la significatività statistica per la pressione sistolica a 12 settimane, ma per la diastolica sì.

“I tassi di controllo dell’ipertensione sono persistentemente bassi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, dimostrano l’urgente necessità di un nuovo approccio alla gestione dei nostri pazienti”, ha dichiarato Mark D. Huffman, MD (Washington University di St. Louis, MO), presentando i risultati del trial.

Rispetto alla monoterapia standard, la riduzione media aggiustata della pressione arteriosa sistolica a 12 settimane è stata di 4,8 mm Hg, una differenza che tende alla significatività statistica (95% CI -10,7-1,2), ha riferito Huffman. Nella sua relazione scientifica, il clinico ha anche osservato che i partecipanti allo studio QUARTET USA che hanno assunto la pillola combinata che includeva basse dosi di quattro farmaci hanno registrato una riduzione media di 4,9 mm Hg della pressione arteriosa diastolica, una differenza statisticamente significativa (95% CI -8,6 a -1,1).

“Sono necessari nuovi approcci per raggiungere gli obiettivi di riduzione della pressione arteriosa, soprattutto per i pazienti e le comunità con un elevato carico di ipertensione e di malattie correlate all’ipertensione”, ha dichiarato Huffman. “QUARTET USA è stato il primo studio di una combinazione di quattro farmaci a bassissimo dosaggio combinati per abbassare la pressione sanguigna”.

Lo studio QUARTET originale era stato condotto in Australia e ha dimostrato che il trattamento con la combinazione di quattro farmaci ha abbassato significativamente la pressione sanguigna sia sistolica che diastolica rispetto ai pazienti trattati con 150 mg al giorno di irbesartan. Lo studio ha coinvolto 591 pazienti.

Lo studio americano ha randomizzato 62 pazienti (età media 52 anni; 45% donne) che ricevevano cure in una rete sanitaria dell’area di Chicago per un periodo di 3 anni che si è concluso nel maggio 2022. Il 73% era ispanico e il 18% nero. Più della metà aveva un reddito familiare annuo inferiore a 25.000 dollari. Circa tre quarti erano già in monoterapia con una BP sistolica < 160 mm Hg e una BP diastolica < 100 mm Hg, mentre il resto era naïve al trattamento con una BP sistolica < 180 mm Hg e una BP diastolica < 110 mm Hg.

La BP sistolica media era di 138,7 mm Hg per i controlli e di 137,6 mm Hg per il gruppo di intervento al basale, mentre la BP diastolica media era di 84,3 mm Hg in entrambi i gruppi.

Lo studio statunitense ha utilizzato come comparatore il candesartan (8 mg al giorno) rispetto a una combinazione a bassissimo dosaggio di candesartan (2 mg) più amlodipina (1,25 mg), indapamide (0,625 mg) e bisoprololo (2,5 mg) al giorno per 12 settimane. Lo studio è stato condotto su pazienti trattati presso l’Access Community Health Network di Chicago.

In un’analisi ad interim, i pazienti che non erano in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati potevano essere sottoposti a un’aggiunta di amlodipina al loro regime: il 53,3% dei pazienti assegnati alla monoterapia con candesartan è stato trattato con un’aggiunta di amlodipina rispetto al 18,8% di quelli che assumevano la quadrupla pillola, ha riferito Huffman.

Huffman ha sottolineato che l’arruolamento nello studio è stato rallentato a causa della pandemia COVID-19, ma alla fine sono stati arruolati 62 pazienti. Un totale di 32 pazienti è stato assegnato alla quadrupla pillola e 30 alla monoterapia con candesartan. I pazienti avevano circa 52 anni e circa il 45% erano donne. Circa il 70% dei partecipanti si è identificato come ispanico e circa il 18% come nero.

Oltre il 75% dei pazienti era in monoterapia per il controllo dell’ipertensione, eppure la loro pressione arteriosa era in media di 138 mm Hg di sistolica e 84 mm Hg di diastolica al basale.

Due persone che hanno assunto la quadrupla pillola hanno manifestato gravi eventi avversi durante lo studio, ma nessuno dei due casi è stato ritenuto correlato al farmaco in studio. Due pazienti nel gruppo della quadrupla pillola e otto nel gruppo della monoterapia con candesartan hanno interrotto il trattamento.

“La direzione e l’entità dell’effetto di abbassamento della pressione sanguigna erano simili tra QUARTET e QUARTET USA, nonostante le diverse popolazioni di studio, con una pressione sanguigna di base più bassa nello studio attuale, rafforzando così la tesi di questo nuovo approccio”, ha dichiarato Huffman.

Commentando lo studio, il discussant designato dall’AHA, LaPrincess Brewer, della Mayo Clinic School of Medicine di Rochester, Minnesota, ha dichiarato: “La maggior parte degli adulti negli Stati Uniti affetti da ipertensione non la tiene sotto controllo. Circa il 40% dei pazienti con ipertensione non controllata assume un solo farmaco per l’ipertensione. Una terapia combinata a basso dosaggio è probabilmente un approccio più efficace ed efficiente”.

Inoltre, nello studio QUARTET USA, “si è registrata una maggiore riduzione della pressione sanguigna nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo. La differenza nella riduzione della pressione arteriosa sistolica non era statisticamente significativa, ma è clinicamente significativa”.

Huffman M, et al “Efficacy and safety of a quadruple ultra-low-dose treatment for hypertension (QUARTET USA): A randomized controlled trial” AHA 2022; Abstract LBS.04.