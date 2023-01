I Cabra tornano con il brano “Il Silenzio Assenso”

Fuori sulle piattaforme digitali il nuovo singolo dei Cabra, intitolato “Il Silenzio Assenso”, che anticipa l’uscita dell’album “I Poteri Deboli”

Fuori il nuovo singolo dei Cabra, intitolato “Il Silenzio Assenso”, che anticipa l’uscita dell’album “I Poteri Deboli”. Questo brano parla del conflitto ordinario tra il nostro mondo interiore – fatto di desideri, sogni e aspirazioni – e la realtà esterna che, a conti fatti, ci fa fare tutt’altro.

“Il Silenzio Assenso” apre così il fil rouge che attraverserà tutto il nuovo lavoro della band, ovvero il ritratto di una società dove l’identità individuale è spesso in lotta con un sistema che forza le persone ad adeguarsi al suo Status Quo.

Un’idea dolceamara che porta con sé “un sorriso che vorrebbe aprirsi e urlare, ma resta così com’è”.

Il videoclip ufficiale del pezzo combina diverse ispirazioni visive, citando il Phil Collins di Dancing into the light e la più contemporanea arte visuale di Bo Burnham.

Idea e produzione, a costo zero, sono opera dell’ideificio Verdedda, come per i precedenti video del gruppo.

I Cabra sono un quartetto che mischia sonorità indie-rock ad un approccio compositivo “cantautorale” dove le diverse influenze si uniscono per dar vita ad un sound con svariate sfumature. “Immagina un tendone che sta su perché teso da quattro funi che tirano in quattro direzioni diverse” – Queste le parole della band per descrivere la loro musica.

I Cabra sono: Lorenzo Senaldi (batteria), Marco “Philcollins” Parlangeli (chitarra/voci), Simone Petrucci (pianoforte/voci) e Vincenzo Battaro (basso/voce).