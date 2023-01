Formazione online: Fluentify continua a crescere

5 milioni di euro e una crescita del +35% ogni anno: così Fluentify vince la scommessa nell’ambito del long-distance learning

Con una crescita di anno in anno del +35%, la startup Fluentify ( www.fluentify.com ) – realtà specializzata nel long-distance learning e nel tutoring online resi possibili dall’adozione di una piattaforma digitale per la formazione aziendale e professionale – si appresta a chiudere il 2022 con un fatturato che supera per la prima volta i 5 milioni di euro, una crescita notevole considerando che il fatturato del 2021 superava di poco i 3.250.000 euro.

L’azienda, fondata nel 2013 dai tre soci Giacomo Moiso, Claudio Bosco e Matteo Avalle, è infatti in continua crescita “grazie ad un metodo basato su un approccio pratico e ad un contesto lavorativo nel quale le aziende (sia di piccole che di grandi dimensioni) mettono sempre più al centro per i propri collaboratori l’importanza delle lingue straniere, e non solo come accadeva un tempo per raggiungere livelli primari come il B1 o il B2 ma anche per perfezionare conoscenze già ottime, raggiungendo così performance pari al C1 o al C2” dichiara Giacomo Moiso, tra i fondatori nonché CEO dell’azienda.

Una crescita che non è solo di fatturato, ma che viene dimostrata anche dall’aumento dei collaboratori e delle risorse dell’azienda: ad oggi, infatti, lavorano in Fluentify oltre 30 persone (che dovrebbero arrivare a 40 nel 2023), mentre sono 350 gli insegnanti madrelingua che collaborano con la piattaforma che solo nel 2022 ha erogato oltre 300.000 ore di formazione online, per un totale di oltre 170.000 studenti che ad oggi hanno hanno scelto Fluentify per la loro formazione linguistica, e 450 aziende clienti attuali provenienti non solo dall’Italia ma anche da Paesi come Svizzera, Portogallo, Francia, Grecia, Sud Corea.

Il 2022 si è chiuso con vari riconoscimenti: da un fatturato record al riconoscimento di Great Place to Work Italia ed Europa

Fluentify, infatti, proprio nel 2022 è stata riconosciuta come la miglior azienda in Italia nella categoria 10>49 dipendenti con il premio Best Workplaces da parte di Great Place to Work® Italia e figura anche tra le aziende italiane premiate Best Workplaces Europe 2022.

Infine, sempre nel 2022, sono state progettate nuove linee di prodotto che verranno lanciate sul mercato nel primo trimestre del 2023, come ad esempio le Fluentify Academy, dei corsi multilingua con esercizi interattivi creati dai tutor di Fluentify e divise per i livelli principali da A1 a C1, e le Open Class caratterizzate da palinsesti completi ed interattivi.

“Il 2022 si chiude molto positivamente, ma noi abbiamo già la testa sugli obiettivi per il prossimo anno, come puntare ad un fatturato di 7 milioni e diventare la piattaforma di riferimento per la formazione linguistica delle aziende italiane ed estere, con al centro la “Live Learning Experience Fluentify” ed intorno sempre più soluzioni per supportare la formazione di aziende che impiegano anche migliaia di persone” conclude Claudio Bosco, COO dell’azienda.