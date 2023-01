“Doveva essere una canzone d’amore” dei WakeUpCall ha anche un video

“Doveva essere una canzone d’amore” dei WakeUpCall, rock band romana di esperienza internazionale, disponibile sulle piattaforme digitali e in radio

Disponibile su YouTube il videoclip di Doveva essere una canzone d’amore, ultimo singolo della rock band romana di esperienza internazionale WakeUpCall, sulle piattaforme digitali e in radio dal 4 novembre. Il brano, caratterizzato da un testo ironico, è un mix di più influenze: partendo dal rock unisce sonorità indie, funky, italiane e d’oltreoceano e include anche una sezione di fiati, trombe e tromboni, per far ballare tutti. Il singolo è stato registrato insieme ad altre dieci nuove canzoni in italiano, mixate da Andrea Pachetti (Zen Circus, Emma Nolde, Ross e tanti altri), che andranno a comporre il primo album in italiano dei WakeUpCall (in uscita nel 2023).

“Come tutte le band che si rispettino non avevamo budget per girare un video con Martin Scorsese e allora abbiamo un piano b. Abbiamo pensato di arricchire l’idea di un lyric video, trasformandolo in un diario/quaderno tipo di quelli quando andavamo a scuola, al liceo (una vita fa). Quando il diario non scrivevi solo i compiti, ma era pieno di scarabocchi, disegni, stickers incollati e immagini ritagliate. In questa maniera chi guarda segue la canzone come se sfogliasse un diario, leggendo il testo con immagini ironiche riferite a quello che si sta ascoltando” – WakeUpCall.