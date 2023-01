A Roma mobilità intermodale con TIER Connect

TIER Connect è un’offerta speciale a tutti i cittadini abbonati a Metrebus, Cotral e ATAC con lo scopo di incentivare i viaggi intermodali

Con lo scopo di incentivare la mobilità urbana sostenibile e i viaggi intermodali all’interno della città, TIER, multinazionale leader del settore della micromobilità in sharing presente nelle maggiori città italiane, ha deciso di dedicare un’offerta speciale a tutti i cittadini romani abbonati a Metrebus, Cotral e ATAC.

Infatti, gli abbonati potranno raggiungere le stazioni di interscambio con il trasporto pubblico noleggiando monopattini e biciclette TIER a prezzi agevolati grazie al nuovo piano “TIER Connect”. La partnership renderà gli spostamenti ancora più smart e semplici, consentendo a chiunque di raggiungere la propria destinazione a zero emissioni liberando le città dai mezzi privati.

Coloro che utilizzano i monopattini TIER viaggeranno su mezzi con frecce di direzione e più della metà della flotta offre dispositivi di protezione individuale integrati nel mezzo per rendere l’esperienza alla guida più sicura e confortevole. Le biciclette elettriche a pedalata assistita fino a 25 km/h, invece, consentono di coprire distanze elevate, fornendo una modalità di trasporto complementare a quella dei monopattini.

“Intendiamo sostenere le amministrazioni locali, supportando l’uso del trasporto pubblico locale e regionale da parte dei cittadini. I veicoli TIER saranno, infatti, costantemente presenti nella maggior parte delle stazioni del trasporto pubblico, per agevolare gli utenti negli spostamenti intermodali e fornire servizi sempre più d’avanguardia anche alle aree periferiche della città” afferma Saverio Galardi, General Manager di TIER per l’Italia.

La collaborazione con Metrebus, Cotral e ATAC rientra nel macro-obiettivo di TIER di garantire dei benefici concreti ai cittadini in termini di sostenibilità, efficienza e decoro urbano all’interno dei comuni in cui opera preparandosi al salto di qualità nella gestione della fornitura dei servizi di micro-mobilità in sharing. A partire da Roma, lo scopo di TIER è quello di dettare lo standard per la industry in Italia grazie allo sviluppo di operazioni completamente certificate da enti indipendenti e qualificati oltre che forniture per i magazzini provenienti al 100% da fonti rinnovabili. A Roma, TIER si avvale infatti oggi di operazioni certificate ISO9001 e ISO14001 (certificazioni per la gestione dei servizi e gestione ambientale) e fornisce un servizio di veicoli con batterie ricaricate al 100% da fonti rinnovabili.