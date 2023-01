Previsioni meteo 13 gennaio 2023: il weekend inizia senza piogge

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 13 gennaio 2023: cieli coperti sull’Italia ma senza precipitazioni associate

Dopo il rapido passaggio instabile che nelle ultime ore ha portato piogge in diverse regioni, condizioni meteo di nuovo in miglioramento sull’Italia. In questo weekend infatti l’alta pressione tornerà protagonista. Nella giornata di oggi avremo cieli coperti ma senza precipitazioni significative associate, e anche le temperature tenderanno ad aumentare.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS dovremmo dunque avere condizioni meteo di nuovo più stabili in Italia e con temperature in aumento fino a qualche grado al di sopra delle medie del periodo. Il periodo anticiclonico potrebbe però essere di breve durata con la seconda metà di gennaio che dovrebbe avere in serbo qualcosa di più invernale.

Intanto per oggi, venerdì 13 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno al partire dal Nord-Ovest, locali nevicate sulle Alpi orientali fin verso i 1000 metri. In serata ancora fenomeni sui settori alpini orientali fin verso i 700-900 metri, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli nuvolosi, deboli piogge tra Toscana, Umbria e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di stabilità ma con molte nuvole in transito. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Al pomeriggio ancora molte nuvole ma sempre con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque, deboli piogge sulla Campania. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord e al Centro, minime in calo e massime in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .