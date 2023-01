I Maneskin si mettono a nudo nel video di “Gossip”

I Maneskin nudi nel video di ‘Gossip’ con un ospite d’eccezione. È uscito il nuovo singolo della rock band romana, a una settimana dalla pubblicazione dell’album ‘RUSH!’

L’attesa è finita: i fan dei Måneskin possono finalmente godersi ‘Gossip’, il nuovo singolo della rock band romana che vede la collaborazione del leggendario Tom Morello, chitarrista tra gli altri di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band. Il video del brano, che fa parte dell’album ‘RUSH!’ in uscita il 20 gennaio, è stato scritto e diretto da Tommaso Ottomano.

I MANESKIN NUDI NEL VIDEO DI ‘GOSSIP’

Nel video, i Maneskin sono letteralmente in vetrina davanti a un variegato pubblico in un crescendo di provocazioni e gesti irriverenti. Fino al gran finale in cui la barriera viene infranta e Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan rimangono senza veli.

LA COLLABORAZIONE CON TOM MORELLO

Nel video appare anche Tom Morello, protagonista di un potente assolo di chitarra. “La sua enorme esperienza ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band”, ha dichiarato il frontman Damiano David. Particolare l’emozione per il chitarrista Thomas Raggi: “Tom è uno dei miei più grandi idoli, ascoltandolo ho sempre imparato molto. Suonare con lui è stato un sogno che diventa realtà. È stato un dono enorme e una grande conquista in un anno incredibile”.

“La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto, ma su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più”, ha rivelato la bassista Victoria De Angelis. Mentre secondo il batterista Ethan Torchio “Tom ha portato un po’ di Rage nei Maneskin“.

TOM MORELLO: “VEDERE SUONARE I MANESKIN MI HA SCONVOLTO”

Dal canto suo, il grande chitarrista rock ha raccontato: “Vederli suonare dal vivo mi ha sconvolto. La loro carica rock, la loro potenza, la loro sensualità, sono indiscutibili, meritano di essere uno dei più grandi punti di riferimento del rock’n roll per le nuove generazioni“. Tom Morello ha aggiunto: “Ho suonato in studio con loro a Hollywood, sono grandiosi, suonano benissimo, scrivono canzoni bellissime, sanno creare una connessione forte e autentica col loro pubblico, chiunque abbia modo di vederli suonare dal vivo lo può dire: il pubblico va in delirio! Mi ricordano alcune tra le più grandi band degli anni ’90“.

L’ALBUM ‘RUSH!’ E IL TOUR DEI MANESKIN

Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, il nuovo album ‘RUSH!’ verrà pubblicato venerdì 20 gennaio 2023 ed è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo e contiene i singoli già pubblicati ‘Supermodel‘, ‘Mammamia‘ e la più recente “The Loneliest“.

Il nuovo singolo e l’album arrivano mentre la band si sta preparando a riprendere il Loud Kids Tour. La tournée mondiale ha terminato la tranche del 2022 – che ha toccato Messico, Canada e Nord America e Sud America – con il concerto a Las Vegas del 16 dicembre, e ripartirà il prossimo 23 febbraio 2023, e farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti. Il tour – a cui si aggiunge un nuovo sold out per lo show del 6 marzo 2023 alla Mercedes Benz Arena di Berlino – si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (sold out) e 25 luglio 2023. Per il Loud Kids Tour 2023 sono già stati venduti 500mila biglietti.