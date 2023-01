Helbiz Live e Chiamarsi Bomber insieme per raccontare la Serie B

Helbiz Live e Chiamarsi Bomber insieme per raccontare in modo inedito il mondo della Serie B con i retroscena delle squadre e dei calciatori

Raccontare in modo inedito la vita quotidiana e i retroscena delle squadre e dei calciatori della Serie BKT. Questo l’obiettivo della partnership siglata oggi tra Helbiz Live e Chiamarsi Bomber, che puntano insieme a produrre contenuti innovativi per raccontare ai tifosi e a tutti gli appassionati i retroscena della vita quotidiana dei calciatori e delle squadre della Serie BKT. Contenuti leggeri e coinvolgenti, in linea con le esigenze di infotainment dei tifosi e degli appassionati.

Helbiz Media è il distributore esclusivo dei diritti audiovisivi su scala globale della Serie BKT e Helbiz Live trasmette in diretta e on demand il Campionato Serie BKT in Italia. Chiamarsi Bomber è la prima community italiana sul calcio. Insieme raggiungono oltre 6 milioni di fan sui principali canali social (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube).

L’accordo tra le due società è giunto grazie all’intermediazione di ABU Media, concessionaria di pubblicità del mondo digital che punta a creare sempre progetti speciali e innovativi per gli utenti.

“Il Campionato di B di quest’anno non ha precedenti per bacino di utenza, blasone dei club e competitività sul campo. Noi ci impegniamo ad arricchire sempre di più il racconto delle sfide e dei protagonisti, elaborando sempre più contenuti di approfondimento. La partnership tra Helbiz Live e Chiamarsi Bomber va in questa direzione e punta a coinvolgere e intrattenere tutti gli appassionati di calcio a partire dai più giovani”, ha dichiarato Marco Longo Marketing Manager di Helbiz Live.

“Siamo onorati di questa partnership con una realtà come Helbiz Live, con la quale possiamo creare sinergie operative che permettono ad entrambi di lavorare per avvicinare la Serie B agli appassionati di calcio, andando oltre a chi già la segue. Questo è un ulteriore passo che conferma il nostro percorso verso Media Company” ha dichiarato Riccardo Russo, Head of Media & Communication di Chiamarsi Bomber.