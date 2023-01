“Strange World” di Barbara Folchitto al Teatro Le Maschere

Al Teatro Le Maschere in scena nella sezione serale dal titolo “parole appassionate” dal 12 al 15 gennaio, STRANGE WORLD, scritto e diretto da Barbara Folchitto

Prosegue con successo la stagione serale del Teatro Le Maschere. Sarà in scena al Teatro Le Maschere, nella sezione serale dal titolo “parole appassionate” – dal 12 al 15 gennaio, STRANGE WORLD, scritto e diretto da Barbara Folchitto, con Giada Lorusso e Angela Sajeva.

In Strange World le due protagoniste sono donne normali ma non ordinarie e usano “l’ironia” per andare avanti con la fiducia che ci sia sempre una possibilità, una via d’uscita. Infatti, così come ci suggerisce il titolo, strano e straniero ovvero non comune, non abituale, sono anche il modo di reagire e di non soccombere delle due protagoniste. Marija e Annamaria due donne delle pulizie, una macedone e l’altra italiana, di Conversano in provincia di Bari.

Come tante, hanno il lavoro che riempie loro la vita e i sogni che riempiono loro la testa. Sono due persone semplici che passano attraverso la vita come possono, con la loro storia, i loro ragionamenti, cercando il più possibile di guardare al presente.

Il passato e il futuro sono troppo incerti per due persone come loro e li lasciano dove stanno; ogni tanto provano a farsi delle domande ma tutto è davvero più grande di loro.

Parlare, sognare insieme, condividere la fatica di tutti i giorni sono la base di un’amicizia solidale, che sostiene, che combatte contro la tristezza e la paura dell’incertezza continua. Ma chiedere e sapere che l’altra ci risponderà è ciò che le sostiene più di ogni altra cosa.

La stagione completa della sezione serale del Teatro Le Maschere, dal titolo Parole Appassionate, è consultabile al seguente link:

https://www.teatrolemaschere.it/categoria-spettacoli/serali/

Orario spettacoli:

• giovedì 12 gennaio 2023 ore: 21.00

• venerdì 13 gennaio 2023 ore: 21.00

• sabato 14 gennaio 2023 ore: 21.00

• domenica 15 gennaio 2023 ore: 19.00.

Intero € 12,00

Ridotto € 10,00 Gruppi e Cral – Associazioni – Under 35 – Over 65

APPASSIONIAMOCI OPEN – Novità 2022

Card per 6 ingressi € 54,00

Card per 8 ingressi € 64,00

Sono previste riduzioni per gruppi CRAL e Associazioni. Per info: Tel. 06 58330817

Info e prenotazioni: tel. 06 58330817, e-mail: info@teatrolemaschere.it