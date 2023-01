“Milano” è il nuovo singolo di Leanò

Disponibile in digitale per Stazione Musica Records e in distribuzione Artist First il nuovo singolo di Leanò, dal titolo “Milano“

Esce per Stazione Musica Records e in distribuzione Artist First il nuovo singolo di Leanò, dal titolo “Milano“. Un omaggio alla città della cantautrice, un nuovo capitolo autunnale dedicato a chi fa molti aperitivi, ma si sente comunque solo, un brano sentito che mette in relazione il carattere di una città e quello di due persone che ne rappresentano due sfaccettature. Questa canzone nasce dopo una separazione che ha coinciso con l’ennesimo abbattimento di un giardino milanese: il parco Bassini.

Mi sono chiesta come la frenesia, la mancanza di spazi verdi, il bisogno di essere sempre produttivi e la gentrificazione abbiano un impatto sulle persone che ci vivono. Stiamo diventando sempre più individualisti in un mondo iperconnesso, persi nel bisogno di dimostrare un qualcosa anche se non ha un contorno definito, ci stiamo dimenticando dell’importanza di essere fragili, dell’empatia, dell’essere saldi nei nostri valori. Per questa città non siamo mai abbastanza, eppure non è solo questo: lavoro, aperitivi, solitudine.

Milano vive nei concerti underground, nelle case di amici cari, nelle birrette post lezione e negli scambi che nascono quando meno te lo aspetti.

Milano è nel combattere retoriche che non ci appartengono, verso un futuro fatto di spazi verdi e connessioni reali, non da “grattacieli storti” e acqua di rubinetto imbottigliata in nome del greenwashing.

