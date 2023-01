L’Empoli è la vera rivelazione della Serie A 2022-23

Dopo una stagione più che positiva sotto la guida di Andreazzoli, l’Empoli riparte, cambia pelle e rivoluziona la squadra in tutti i suoi aspetti. Nuovo allenatore, tanti nuovi acquisti e altrettante cessioni. Confermarsi per il terzo anno di seguito non è facile, ma la formazione azzurra è di nuovo tra le rivelazioni di questa stagione.

Come Andreazzoli, Paolo Zanetti punta molto sulla fase offensiva: le parole d’ordine sono manovra veloce e pressing. Per farlo si affida ai suoi uomini migliori, in una squadra ricca di qualità dalla difesa fino all’attacco. La stella dell’Empoli è Bajrami, classe 1999, un giocatore eclettico, in grado di spaziare su tutta la trequarti con grande abilità, che però deve per forza migliorare la costanza di rendimento, visto che in questa stagione per lui a referto solo un gol e zero assist.

Ma le novità in casa Empoli non sono state soltanto in panchina, ma anche e soprattutto in campo. La lista degli addii è stata lunga: i giovani talenti Asllani e Viti sono passati a Inter e Nizza. In attacco Pinamonti e Di Francesco sono tornati nelle rispettive squadre dopo la fine dei prestiti, così come Zurkowski a centrocampo.

La dirigenza azzurra non è però rimasta a guardare ed è corsa subito ai ripari andando a sostituire tutti i partenti. In porta è stato riscattato dal Cagliari Vicario, autore di una stagione di altissimo livello, mentre in difesa sono stati confermati Luperto e Ismajli. Difesa completata con Stojanovic e Parisi. A centrocampo dal Cagliari è arrivano Marin mentre sulle fasce i titoilari sono Haas e Bandinelli. L’attacco è stato completamente rivoluzionato. Per sostituire Pinamonti, l’Empoli ha deciso di puntare su Destro (al momento infortunato), Satriano e soprattutto il neo acquisto Caputo, già a segno nelle prime partite. Spazio anche a Baldanzi, lasciando in panchina Pjaca e Bajrami, almeno nelle ultime formazioni.

L’Empoli attualmente è tredicesimo con 19 punti, 4 partite vinte, 6 sconfitte e 7 pareggi. Ha segnato 15 gol e subiti 22, una media di un gol a partita. Nel corso di questo campionato è riuscita a figurare bene con squadre di metà classifica come Udinese, Sassuolo e Bologna e fermando formazioni sulla carta molto più forti come Fiorentina e Lazio. Anche in occasione di sconfitte come contro il Milan o la Roma non ha sfigurato. A gennaio l’Empoli si troverà davanti sfide delicate come l’Inter e partite combattute contro Sampdoria e Torino. Attualmente il calciatore con più gol è Baldanzi seguito da Caputo, Bandinelli e Parisi.

Concludendo, la squadra toscana potrebbe essere davvero la rivelazione di questo campionato, una volta che avrà trovato più continuità e saprà sfruttare il gioco collettivo e individuale di tutti i suoi elementi e potrà dire la sua anche sulle quote vincente Serie B. Sicuramente non un ritorno in serie B, le cui quote vincenti per le prossime partite riguardano altre squadre che si affronteranno per un ritorno nella massima serie, come Frosinone, Reggina, Genoa e Bari. E sicuramente troveranno l’Empoli, pronto ancora una volta a fare la sua parte.