“L’altro Rinascimento” al Museo di Palazzo Poggi fino ad aprile

Ha aperto la mostra per il cinquecentenario della nascita di Ulisse Aldrovandi dal titolo “L’altro Rinascimento. Ulisse Aldrovandi e le meraviglie del mondo”, presso il Museo di Palazzo Poggi (via Zamboni 33, Bologna), che resterà aperta fino al 10 aprile 2023.

C’è un episodio del Rinascimento italiano tanto importante quanto poco conosciuto, forse perché messo in ombra dai capolavori dell’arte e dell’architettura che tutto il mondo riconosce: è il risveglio delle scienze naturali. Protagonisti ne sono stati un piccolo gruppo di medici, farmacisti e naturalisti, tra cui spicca Ulisse Aldrovandi, che per la prima volta uscirono a studiare animali e piante dal vivo, anziché solo sui libri, muovendo i primi passi verso la scienza come la conosciamo oggi.

La mostra “L’altro Rinascimento” è un’occasione unica per rivivere questo straordinario episodio della cultura europea grazie a testimonianze scientifiche e a opere d’arte mai finora riunite; grazie alla ricchissima raccolta di oggetti appartenuti ad Aldrovandi custodita dall’Università di Bologna; grazie a un racconto che prende per mano ogni visitatore e lo accompagna in un viaggio per scoprire come dall’antichità siamo passati alla modernità.

La mostra è organizzata dal Sistema museale dell’Università «Alma Mater» di Bologna, in collaborazione con la biblioteca universitaria di Bologna e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si avvale, inoltre, del patrocinio dell’Istituto di storia dell’Europa Mediterranea (Cnr-Isem), del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) e del Comune di Bologna.

Alessandra Cioppi e Maria Elena Seu hanno preso parte al comitato organizzativo.