Da Messina a Pittsford: la storia di Alessandra Scimone

La storia di Alessandra Scimone una donna, mamma di cinque figli e professionista italiana che da Messina è volata a Pittsford (NY) per realizzare il suo american dream

Italia, fine anni ‘90. Sin dal primo approccio con il mondo del lavoro, Alessandra capisce che le opportunità non giocano a suo favore. Nonostante una Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita con la lode all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e due master, in Mediazione Culturale e in Traduzione Editoriale, in ogni colloquio l’accento cade sul suo forte istinto materno che, alla giovane età di 23 anni la vede già madre di Vanessa, la sua primogenita.

Questa è una realtà ancora attuale: l’esser mamma o la voglia di diventarlo, gioca un ruolo decisivo nella scelta di un’assunzione da parte delle aziende diventando un vero e proprio ostacolo alla carriera di una donna, a maggior ragione quando non nascondi di volere una famiglia numerosa, cosa che Alessandra non ha mai fatto.

Oggi Alessandra Scimone è titolare di una società americana solida che offre programmi di scambio culturale situata a Pittsford, New York (USA), con una filiale italiana a Merate, LC, (Italia). L’offerta prevede: programmi online per tutte le persone che, indipendentemente dalla loro età, vogliono imparare o migliorare l’inglese e acquisire maggiore familiarità con la cultura e lo stile di vita americano, per diletto, business, per viaggiare (con il corso English for traveling), per la preparazione all’esame TOEFL per studenti che vogliono frequentare l’università in America, programmi estivi a Pittsford per bambini, ragazzi e adulti che vogliono immergersi nella cultura e nella lingua americana e un child care tra le mura domestiche per bambini dai 3 ai 5 anni e con programmi pre e dopo scuola per bambini di età scolare che, a partire da gennaio 2019, è fornitore di assistenza all’infanzia con licenza NYS.

Nonostante il successo ottenuto ci sono ancora tanti progetti che Alessandra vorrebbe realizzare.