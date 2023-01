I Monday Proof tornano con “Do it again”

“Do it again” è il nuovo singolo dei Monday Proof, l’ultimo di anticipazione dell’uscita del nuovo album, prevista in autunno

Si tratta di un brano che raccoglie situazioni nelle quali i compositori si sono sentiti inadeguati o in imbarazzo: in questi momenti le uniche vie di fuga sono sparire nel nulla o accettare la situazione con ingenuità.

“Do it again” è una dichiarazione d’intenti i cui queste sensazioni sono viste come scelte e vengono pertanto rifiutate, anche nelle situazioni più pesanti, così da evitare di avere rimorsi o sensi di inferiorità.

Utilizzando lo stile della classica ballad pop-punk, la band vuole comunicare che non si possono evitare le situazioni d’imbarazzo, nessuno ne è immune. Si può tuttavia scegliere di simulare l’essere perfettamente a proprio agio con esse: i Monday Proof si schierano da questa parte, a costo di far sollevare qualche sopracciglio.

I Monday Proof sono una band Punk Rock dalla Provincia di Venezia. La band nasce con lo scopo di riportare in auge il vecchio punk rock anni 2000.

Con il primo album la band sceglie un sound che richiama il classico Pop Punk californiano. Dopo un primo cambio di formazione, ora la band è composta da Marco Zanon alla voce e seconda chitarra, Alberto Olivi alla chitarra solista, Federico Favero al Basso e Riccardo Busolin alla batteria.

La band sta attualmente lavorando ad un album in uscita nell’autunno 2022, anticipato dall’ultimo singolo “Do it again”.