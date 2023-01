Festival inDivenire: 16 compagnie in scena al Teatro Diamante

Sono 16 le compagnie teatrali selezionate che parteciperanno al Festival inDivenire 2023. I lavori andranno in scena allo Spazio Diamante di Roma dal 17 al 29 gennaio 2023

Sono 16 le compagnie teatrali selezionate che parteciperanno al Festival inDivenire 2023. Scelti tra i 198 progetti presentati, i lavori andranno in scena allo Spazio Diamante di Roma dal 17 al 29 gennaio 2023.

Il Festival inDivenire, nato nel 2017, è un progetto di Alessandro Longobardi, già direttore artistico del Teatro Brancaccio, Sala Umberto e Spazio Diamante. La direzione artistica del festival è affidata per la quarta volta all’attore e regista Giampiero Cicciò.

L’intento è quello di individuare e valorizzare nuove opere presentate in forma di “studio” che, grazie al “Premio inDivenire”, potranno debuttare come spettacoli completi. Inoltre, ATCL, Circuito regionale dello spettacolo dal vivo, ospiterà la compagnia vincitrice in tre teatri di loro competenza.

Sono attesi ospiti prestigiosi dello spettacolo italiano, come nelle passate edizioni che hanno visto la presenza di Gabriele Lavia, Luciana Savignano, Anna Bonaiuto, Fabrizio Gifuni, Lino Guanciale, Manuela Mandracchia, Peppino Mazzotta, Graziano Piazza, Alvia Reale, Daniele Salvo.

La giuria del festival, in via di definizione, è composta da professionisti e giornalisti del settore dello spettacolo dal vivo e assegnerà il “Premio della Giuria” allo studio migliore. Altresì, ci sarà la valutazione degli spettatori che assegneranno il “Premio del Pubblico”. I vincitori di entrambe queste sezioni, andranno in scena allo Spazio Diamante con il loro spettacolo completo.

Questi i progetti prescelti:

Compagnia Di Parola

presenta

500 lire

di Ludovica Bei

Regia Josafat Vagni

Con Ludovica Bei, Josafat Vagni, Simone Giacinti, Francesco Giordano

Disegno luci, coreografie Josafat Vagni

Sinossi

Quattro amici si ritrovano in un vecchio stabilimento balneare abbandonato, quello che frequentavano da bambini, quello dove hanno fatto i migliori tornei di biliardino, i primi baci, le prime liti. “Ce la giochiamo a biliardino!” Diventa la risposta alle scelte che la vita presenta ai protagonisti, la cura per ogni incertezza. 500lire bastano per decidere sulla vita di qualcuno? Un patto fra 4 bambini diventa paradigma della vita; una promessa che ci facciamo e che puntualmente non rispettiamo.

Compagnia Rda

Presenta

ORESTE da Euripide

Regia Dario Battaglia

Con Antonio Bandiera, Alessandro Burzotta, Aurora Cimino, Marcello Gravina, Ivan Graziano, Francesca Piccolo

Assistente alla regia Salvo Pappalardo

Sinossi

In questa versione alternativa del mito degli Atridi euripidea, Oreste vive le prime ore successive al matricidio da lui compiuto in uno stato di malessere psichico e fisico: nel momento preciso in cui le Erinni iniziano a fare capolino presso la sua coscienza, si dipana attorno a lui un intreccio familiare, sociale e politico degno delle moderne sceneggiature cinematografiche: per salvare la sua vita di reietto, spera nell’aiuto dello zio Menelao, il quale – dichiaratamente conservatore, come Tindaro – decide per la condanna a morte dei figli di Agamennone. Sarà lo slancio giovanile e rivoluzionario dei nostri protagonisti ad elaborare un piano in grado di poterli salvare:

Compagnia – Poveri Comuni Mortali

presenta

Due Schiaccianoci

Di Alice Bertini;

Regia Alice Bertini

Carlotta Solidea Aronica

Con Michele Breda, Federico Gatti

Scene Leonardo Barroccu

Disegno luci Marco D’Amelio

Comunicazione/Social Eduardo Rinaldi, Mattia Lauro

Organizzazione Valeria Iovino

Sinossi

Due guardie reali, immobili al loro posto, nonostante tanti, immutabili, anni di servizio. Interagendo casualmente, scoprono impercettibili e progressive condivisioni fatte di passioni e interessi comuni, il jazz, ad esempio. Decideranno di ribellarsi. Progetteranno il giorno del loro colpo di stato, la migliore strategia per spodestare la “regina” e toglierle il diritto soverchio di scegliere per tutti. Un piano ineccepibile per “farla fuori”: schiacciarle il cuore e la mente proprio come sarebbe nella loro indole di Schiaccianoci nei confronti delle noci. Ma ogni azione seppur minima, persino un piccolo tocco, cambierà gli equilibri e avrà delle conseguenze. Amare, oppure no.

Compagnia Outliers

presenta

Effetto Paradiso

Di Ilaria Marcuccilli

Regia Ilaria Marcuccilli e William Caruso

Con Ilaria Marcuccilli e William Caruso

In scena Gli Ensemble Fracargio

Musiche Ensemble Fracargio

Scene Sara Pantoni e Martina Pantoni

Consulenza Scientifica Michele Montrone

Costumi Ilaria Marcuccilli e William Caruso

Disegno luci Ilaria Marcuccilli e William Caruso

Sinossi

Marito e moglie conducono una vita famigliare perfetta: tra buona salute e abbondanza, la realtà che li contiene è solida, benevola e, come un narratore invisibile, dialoga con loro superando le mura domestiche. Nello scorrere di un tempo apparentemente uguale però, qualcosa compromette questa realtà perfetta. Non le risorse o il tempo, sempre sufficienti a soddisfare l’intera civiltà, ma i ruoli sociali. L’identità a cui la coppia sembrava destinata, cambia nelle mani di una società ora estranea e violenta. Un’antagonista inafferrabile, che consuma inesorabilmente questi due esseri. Vivi nel corpo e troppo presto deceduti nella loro umanità.

Compagnia MalediMiele

presenta

Ematica

Di Larissa, Cicetti

Regia Larissa, Cicetti

Con Edoardo Camilletti, Chiara Palmitessa, Larissa, Cicetti

Disegno luci Larissa Cicetti e Enrico Maria Carraro Moda

Assistente alla regia Enrico Maria, Carraro Moda

Sinossi

Che cos’è la coerenza, la spontaneità? Come si fa ad esprimersi liberamente senza restare feriti da un giudizio? E se l’empatia che hai sempre avuto per gli altri diventasse un problema? Se non volessi più essere empatica? Tre figure, tre corpi, ma soprattutto tre voci di unica testa. Questo è il principio di Ematica. Dubbi, insicurezze, speranze, tutto in un continuo fiume di parole, di voci che si contraddicono, che lottano per trovare un accordo, per unirsi almeno una volta. Per soffrire meno. “Ho un disperato bisogno di dire qualcosa”. “Tutti vogliono dire qualcosa” Forse se si trovasse il modo di farlo, senza paura di rimanere feriti, magari, si potrebbe davvero dire qualcosa.

Compagnia DoveComeQuando

Presenta

Fahrenheit 2577

Di Pietro Dattola

Regia Pietro Dattola

Con Flavia Germana de Lipsis, Andrea Onori

Sinossi

Martina è una giornalista tarpata dall’algoritmo del SEO. Filippo, detto Tuttocittà perché conosce la mappa di Roma a memoria, è il presidente del club Fahrenheit 2577, il cui nome s’ispira al punto di fusione del silicio. Il loro incontro fortuito mette in moto una serie di eventi potenzialmente salvifici (o catastrofici…) per l’umanità: il club non è ciò che sembra e grande, troppo successo sta riscuotendo il dispositivo indossabile definitivo: l’Antennino Intelligente. “L’Umanità sta per perdere la sua umanità?” Pubblicità! Le inquietudini si mescolano alle risate in questa miniserie tragi-com in 4 episodi molto “tragi” e molto “com”, per un binge-watching teatrale mai visto prima.

Dogma Theatre Company

Presenta

Wild – Io ora cammino

Di Alessio Ingravalle

Regia Gabriele Colferai

Con Filippo Panigazzi, Claudia Mangini, Angelo Di Figlia, William Angiuli, Claudia Gambino

Musiche Orion

Coreografie Angelo Di Figlia, Claudia Mangini

Assistente alla regia Roberto Marraffa

Sinossi

Nelle terre selvagge dell’Alaska viene ritrovato il corpo senza vita di Chris McCandless, che dopo la laurea decide di partire per un’avventura solitaria. “Wild” racconta le verità nascoste che hanno spinto Chris ad intraprendere un viaggio diventato fonte d’ispirazione per migliaia di giovani. Un atto di ribellione verso la civiltà occidentale, un ritorno alla Natura, un viaggio alla scoperta di ciò che è essenziale, attraverso incontri extra-ordinari e una brutale e benedetta solitudine. Una storia “pop”olare, un’avventura umana, con molti lati oscuri: il rapporto con la famiglia, le violenze sulla madre, una sorella tanto amata ma poi lasciata all’oscuro del suo progetto di fuga.

Compagnia Parzialmente Stremati

presenta

La Carovana

Di Giulio Guarino

Regia Giovanni Nasta

Aiuto regia Sabrina La Macchia

Con Federico Bizzarri, Giovanni Crozza, Veronica Benassi, Flavio D’Antoni, Francesco Venerando

Scene del Collettivo

Costumi del Collettivo

Musiche FMA

Disegno luci Giovanni Nasta

Assistente alla regia Giacomo Nasta

Sinossi

Vigilia di Natale. Quattro ragazzi della “Roma bene” si ritrovano nel loro covo per scambiarsi regali rubati tra le vie dello shopping. Uno di loro però, stanco dei soliti furtarelli, si presenta con in spalla un regalo diverso dal solito: un ragazzo rom tramortito e legato come un salame. Scopo di tale “regalo” è quello di imparare da uno zingaro come vivere senza più regole. Il ragazzo rom però, tra un urlo e l’altro, insegnerà loro qualcosa di diverso e inaspettato.

Compagnia Zerkalo

Presenta

La mia amica è d’accordo

Di Massimo Odierna

Regia Massimo Odierna

Con (cast in via di definizione) Irene Ciani, Enoch Marrella, Giovanni Serratore, Sofia Elena Taglioni

Sinossi

Thomas è un ragazzo irascibile che e vive alla giornata conoscendo donne e bevendo fiumi di alcol. Una sera, durante uno dei suoi appuntamenti, vieni avvicinato da Libero, ragazzo fragile ed impaurito, suo ex compagno d’ avventure ai tempi degli scout. Libero implora Thomas di aiutarlo a ritrovare la dolce Noa, una bizzarra ragazza della quale si è invaghito e di cui si sono perse le tracce. Inizialmente Thomas allontanerà Libero ritenendo assurda la richiesta d’ aiuto, successivamente sarà lo stesso Thomas a sfruttare questa vicenda per riconquistare Amèlie, sua ex fidanzata, una ragazza che ama “praticare la gentilezza” empatizzando con i più deboli e pronta a salvare il mondo. Le vite di questi tre protagonisti convergeranno alla ricerca della giovane ragazza scomparsa, tale impresa scatenerà un effetto domino di eventi stravaganti ed incontri bizzarri, in un vortice umano che oscilla tra nichilismo e casualità, alienazione e tenerezza. Soltanto alla fine scopriremo che la dolce Noa era scomparsa volontariamente, rintanandosi col suo computer nel bunker del violento Kioto Zhang, padre della ragazza.

Compagnia Blusclint

Presenta

Soli, con tutto

Tratto da un testo di Alex Gelman

Regia Paolo Faroni

Con Paolo Faroni e Elisabetta Misasi

Scene e Disegno luci Massimo Canepa

Organizzazione Giuseppe Chiavaroli

Sinossi

Tratto da un testo di Alex Gelman, “Soli, con tutto” parla di un direttore del reparto spedizioni di una multinazionale di vendite online, la cui negligenza fa perdere le mani a uno dei suoi giovani dipendenti. Disgrazia vuole che sia il figlio. Come se non bastasse, uno degli impiegati filma l’incidente e denuncia sul web le condizioni di lavoro dell’azienda. Oltre le ricadute professionali, l’evento scatena l’ira della moglie. Il violento duello domestico che ne segue svela le crepe di una coppia alle prese con la società moderna, in cui ansia da prestazione e ossessiva ricerca di fama e visibilità mettono a dura prova i tentativi di conciliare status famigliare e successo personale.

Compagnia Sea Dogs

Presenta

Per lei, nel giorno del suo compleanno

Di Francesco Bianchi

Regia Francesco Bianchi

Con Gerardo Benedetti e Monica Buzoianu

Disegno luci Francesco Bianchi

Assistente alla regia Gerardo Benedetti

Sinossi

Una camera da letto, un Uomo e una Donna. Uno squadrone di soldati irrompe e incita l’Uomo alla guerra. Un assalto pacifico che sancisce l’inizio di un viaggio. Qual è la meta? Oggi è un giorno speciale. È il racconto di una partenza improvvisa, per consegnare un regalo di compleanno, un lunghissimo viaggio in cui trovano posto dubbi, domande, parentesi rimaste sospese di un io che prova e riprova a fare il bilancio della propria esistenza. Senza riuscirci. Un treno, poi un taxi, poi un aereo in cui molti cliché della vita sociale occidentale si manifestano in modo inaspettato, a volte violento. Un incubo personale che si innesta nell’incubo collettivo di un mondo sempre più frenetico e disumanizzato. E nel frattempo: La vita, nella sua forma più reale e spietata. Lei? Aspetta. Aspetta e basta. Al telegiornale passa la notizia di un incidente aereo che non ha lasciato in vita nessun passeggero. Il confine tra la vita e la morte, tra ciò che era e ciò che è, ormai non esiste più. Eppure se si guarda con attenzione, si possono ancora intravedere le cose per come sarebbero dovute andare. Forse la parte migliore del viaggio è stata viaggiare. Almeno sarà valso a qualcosa. Forse. Forse non siamo poi così importanti. Forse se ci concentrassimo su quello che davvero fa muovere il mondo, non ci perderemmo nei nostri viaggi senza fine e senza speranza.

Compagnia Santarita & Jack Teatro

presenta

Saremo leggeri

Di Simone Faloppa

Direzione del lavoro Elena Arvigo, Alessandro Averone, Simone Faloppa

Con Elena Arvigo, Alessandro Averone

Scene Elena Arvigo, Alessandro Averone, Simone Faloppa

Disegno luci Andrea Iacopini

Assistente alla regia Elena Ferri

Sinossi

“Verrà il momento in cui nonostante tutti i dolori saremo leggeri, gioiosi e veri”. “Saremo leggeri” è il desiderio di trasformare in materia teatrale le lettere fra l’attrice Maria Casares e lo scrittore Albert Camus. Una corrispondenza fra il 1944 e il 1959. Le lettere rivelano la vita di un’attrice, le giornate frenetiche, le registrazioni, le prove, le rappresentazioni, ma anche il coraggio, la vitalità, le fragilità. Da quelle di lui emergono lo stesso amore per la vita, la passione per il teatro, e poi i temi che gli stanno a cuore, il mestiere di scrittore, il lavoro della scrittura nonostante la tubercolosi. Un amore tenace, lucido, stretto “dai vincoli della terra, dell’intelligenza, del cuore e della carne”. Legati ma liberi, come animali che non si addomesticano.

Compagnia P.G.A. Scarl

Presenta

Scomodi

Di Silvia Maria Vitale

Regia del collettivo

Con Valentina Martino Ghiglia, Alessandra De Pascalis, Giuseppe Coppola

Sinossi

SCOMODI indaga la parte oscura dell’animo umano, quella parte che ci fa tanta paura ma al contempo ci attrae sin dalla notte dei tempi: la psicopatia e la sociopatia; vogliamo mettere in luce, attraverso la commedia, le difficoltà e i disturbi di una società costruita sull’immagine. Il paradossale rapporto vittima/carnefice diviene una partita a carte scoperte su cui poter anche riderci sopra. Questa è la ricetta per un moderno eroe. L’eroe del futuro è colui che conosce e accetta le sue “scomodità”.

Compagnia PassionBerlin in collaborazione con Lo stagno di Goethe

Presenta

Una relazione erotica

Di Giulio Baraldi

Regia Giulio Baraldi

Con Marta Galletta, Giulio Baraldi, Marco Gobetti

Musiche Marco Turriziani

Disegno luci e Scene e Costumi PassionBerlin in collaborazione con Lo Stagno di Goethe

Sinossi

Lea e Bruno sono una coppia affiatata. Si trovano in un ristorante elegante di Berlino. Lui l’ha invitata per raccontarle le sue ultime avventure in ufficio. A lei piace sentire le sue storie erotiche e non si tira indietro quando poi tocca a lei inventare nuove fantasie. Ma Lea è stanca di pure invenzioni, stasera per una volta vorrebbe fare sul serio. Così tramite un’App, Lea invita uno sconosciuto al ristorante per fare sesso con lui nei bagni del locale. Sarà l’ennesima fantasia o succederà per davvero? Sotto gli occhi di un’altra coppia, seduta lì vicino, Bruno e Lea daranno il meglio e il peggio di loro stessi, esprimendo i propri gusti e superando ogni limite. La loro relazione erotica lì porterà sulla soglia dell’estasi ma anche sull’orlo del precipizio.

Compagnia Cosa sono le nuvole/Florian Metateatro

Presenta

Vacanze romane

Di Nella Tirante

Regia Nella Tirante

Con Giulia Eugeni e Valerio De Stefani

Disegno luci Ettore Bianco

Assistente alla regia Ilaria Costa

Sinossi

(Due ragazzi, un cinema, due città, la guerra). Roma, settembre 2021. Sergio è un ragazzo romano che lavora in una piccola sala di cinema, lei Nina, appena arrivata a Roma per vacanze dalla Russia. La grande guerra, Roma città aperta, la Ciociara, ed Era notte a Roma saranno alcuni dei film della rassegna del piccolo cinema a cui Nina assisterà durante i mesi di permanenza a Roma. Nel febbraio del 2022 il paese di Nina occupa l’Ucraina, da quel momento tutto cambia nella vita dei due ragazzi.

Compagnia

Formiche di Vetro Teatro

Presenta

FONèS

Di Luca Trezza e Francesca Muoio

Regia Luca Trezza e Francesca Muoio

Con Luca Trezza e Francesca Muoio

Sinossi

FONèS, dal greco Voci, è un progetto di spettacolo per due Attori-Autori. La storia di alcuni personaggi semplici, miseri, quotidiani a cui accade qualcosa di Straordinario e

che con il loro atteggiamento di fronte al Mistero, assurgono al ruolo di personaggi tragici. I monologhi e i racconti che s’intrecciano sono voci, Fonès appunto, che provengono dal fondo, dal profondo sia dei personaggi che degli autori-attori. Voci che poi si amalgamano e si fondono a ridosso di un luogo indefinito che può essere un SUD del Mondo. Un lui e una lei. In uno spazio vuoto iniziano a raccontare. Sono Lui, Lei, sono la Notte, gli Animali, le cose, sono l’atmosfera che li pervade. Raccontano in prima e in terza persona fondendo le loro voci, intrecciando i loro racconti e i loro corpi alla Musica. La voce al gesto, il gesto alla musicalità del racconto. Un quadro astratto contemporaneo.