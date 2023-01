Epilessia: la fotografia dei pazienti italiani nella ricerca CliCon

Epilessia focale ed epilessia farmaco-resistente: la situazione in Italia nella ricerca condotta da CliCon s.r.l., basata su dati estratti dalla reale pratica clinica Italiana

Da una analisi retrospettiva dei dati real-world in Italia estratti tra il 2010 ed il 2019, sono stati identificati circa 1.900 pazienti affetti da epilessia focale, di cui circa un terzo con epilessia farmaco-resistente, che risultava essere in terza linea di trattamento. I consumi di risorse sanitarie e i relativi costi per la gestione di pazienti epilettici erano elevati e tendenzialmente più alti per quelli con epilessia farmaco-resistente; un’importante quota dei costi era correlata al management della patologia e alle ospedalizzazioni.

I risultati di questa ricerca condotta da CliCon s.r.l. Società Benefit, Health, Economics & Outcome Research e basata su dati estratti dalla reale pratica clinica Italiana, sono stati presentati al XIV Congresso Nazionale 2021 della Società Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA) [1], al 7° Convegno Nazionale ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) Italy – Rome Chapter [2] e sono successivamente pubblicati dalla rivista ClinicoEconomics and outcomes research a fine luglio 2022 [3].

Il background e razionale della ricerca

L’epilessia rappresenta il più comune disturbo neurologico cronico, che si manifesta sin dai primi anni di vita, e la forma focale rimane la tipologia più frequente. Molti pazienti con epilessia mostrano delle disabilità significative, con gravi complicanze sia fisiche che neuropsicologiche, con conseguenze molto negative sulla qualità della vita. Il trattamento convenzionale per l’epilessia si basa sulla somministrazione a lungo termine di farmaci antiepilettici; attualmente circa il 30% dei casi risulta essere refrattario ai trattamenti, ricadendo così nella definizione di pazienti con epilessia farmaco-resistente. Il fallimento terapeutico rappresenta il maggior limite nel trattamento dell’epilessia, e dunque si rende necessaria l’ottimizzazione della gestione farmacologica di tali pazienti. Il management dell’epilessia è associato a costi sanitari elevati, legati al trattamento farmacologico, alla chirurgia, ai ricoveri, ma nel contesto di tale patologia bisogna anche considerare le importanti ricadute sociali in ragione della possibile perdita dell’abilità lavorativa nei soggetti colpiti. Tuttavia, l’impatto economico dell’epilessia e di quella farmaco-resistente è stato scarsamente valutato e attualmente vi sono pochi studi a riguardo, soprattutto nel contesto della pratica clinica italiana. Pertanto, l’analisi presentata si proponeva di stimare il numero di pazienti con epilessia focale ed epilessia farmacoresistente, il loro percorso terapeutico ed il burden economico della malattia, in termini di consumo di risorse sanitarie e dei relativi costi diretti, in un contesto real-world italiano.

I risultati della ricerca

È stato condotto uno studio retrospettivo sui database amministrativi di un campione di Enti, per un totale di 8,7 milioni di assistibili. Nel periodo tra il 2010 e 2019, sono stati identificati i pazienti adulti con almeno un’ospedalizzazione per epilessia focale ed un elettroencefalogramma, ed una prescrizione di antiepilettico. I pazienti con almeno due fallimenti terapeutici e trattati con un successivo antiepilettico sono stati considerati farmacoresistenti. Complessivamente sono stati identificati 1.897 pazienti con epilessia focale, dei quali 485 (25,6%) con la forma farmacoresistente.

Questa popolazione ha mostrato anche un profilo rilevante di comorbidità: tra i pazienti con epilessia focale ed epilessia farmacoresistente, sono state osservate ipertensione rispettivamente nel 48% e nel 54% dei casi, malattie cardiovascolari nel 23% e nel 27%, e ulcera peptica e/o assunzione di inibitori della secrezione gastrica nel 46% e nel 62%. Durante il follow-up (≥12 mesi) i pazienti con epilessia focale mantenevano la prima linea di trattamento per 54 mesi; tra questi, il 52% passava alla seconda linea (durata media: 29 mesi), ed il 25,6% del totale iniziava un trattamento in terza linea rimanendovi mediamente per 25 mesi. Il costo totale medio annuo ammontava a 4.448€ (dei quali 1.410€ epilessia-correlati) per i pazienti con epilessia focale, e 5.825€ (di cui 2.165€ epilessia-correlati) per i pazienti con epilessia farmaco-resistente. Sia nei pazienti con epilessia focale che farmacoresistente, le ospedalizzazioni rappresentavano la maggiore voce di spesa (2.470€ e 2.971€, rispettivamente).

Conclusioni

I risultati emersi da questa analisi osservazionale condotta sulla popolazione italiana hanno descritto il profilo demografico e clinico dei pazienti affetti da epilessia focale, la loro gestione terapeutica e il burden economico della malattia. Tra i pazienti epilettici, quasi il 30% presentava la forma farmacoresistente, e risultava in terza linea di trattamento. La gestione di tali soggetti si associava ad elevati consumi di risorse e costi sanitari, principalmente derivanti ​​dai ricoveri e dalle spese relative ai farmaci.

Questa ricerca suggerisce, pertanto, come l’epilessia costituisca un notevole onere sanitario ed economico, specialmente nella forma farmacoresistente, e che il miglioramento della gestione terapeutica del paziente epilettico, insieme al contenimento della spesa sanitaria, rimangano ancora importanti obiettivi da raggiungere in questa patologia.

