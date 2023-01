Art Night su Rai 5 propone “Le stanze dell’arte”

Il documentario di Barbara Pozzoni e Valeria Schiavoni prodotto da Rai Cultura “Le stanze dell’arte”, in onda in prima visione su Rai 5, per “Art Night”

Un rapporto affascinante e complesso lega da sempre l’arte visiva e il movimento, e fin dai suoi primi disegni l’uomo ha cercato di rappresentare nella fissità di un istante l’istinto di muoversi e il passaggio del tempo. Un “linguaggio” raccontato dal doc di Barbara Pozzoni e Valeria Schiavoni prodotto da Rai Cultura “Le stanze dell’arte”, in onda mercoledì 11 gennaio alle 21.15 in prima visione su Rai 5, per “Art Night” con Neri Marcorè.

Il racconto si sviluppa attorno a due linee portanti: la pittura e la scultura della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia e “Stanze\Rooms”, una performance site specific che il coreografo, residente della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, Diego Tortelli, ha disegnato su misura per gli spazi della Pinacoteca.

Come spiega in una intervista esclusiva, Diego Tortelli è partito dalle suggestioni del nuovo allestimento di alcune sale della Pinacoteca e ha immaginato un percorso coreografico e musicale, in cui storia e innovazione si incontrano. Per il coreografo, il museo è il luogo in cui si custodiscono i ricordi e proprio a questo luogo speciale ha affidato tutti quei duetti e soli inediti che sono stati una parte fondamentale della sua ricerca artistica come racconta anche Gigi Cristoforetti, direttore di Aterballetto.

La Pinacoteca recentemente è stata restaurata e ora i colori delle stanze raccolgono e avvolgono i quadri dando loro un valore aggiunto, una nuova luce. Attorno alla performance, il racconto è affidato a Stefano Karadjov, direttore della Pinacoteca Tosio Martinengo, Roberta D’Adda, curatrice del Museo e Cristiana Natali docente di Antropologia della Danza dell’Università di Bologna.

Un omaggio a Bergamo e Brescia Capitali della Cultura per l’anno 2023.